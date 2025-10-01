遷址走過半世紀！高雄市立圖書館右昌分館：用閱讀和地方交朋友

1976年成立的高雄市立圖書館右昌分館，於1985年遷至現址至今，即將迎來50歲生日，不只陪伴了在地人度過悠悠歲月，也見證地方的發展。

撰文╱邱睦容

攝影╱王士豪

高雄市立圖書館右昌分館（以下簡稱右昌分館）位於高雄市楠梓區，300多年前，這裡曾是平埔族馬卡道族的生活領域，近年則以「加工出口區」和新設的「楠梓科技產業園區」被人認識。在這座勞動人口眾多的老城鎮，圖書館扮演了平衡生活的重要角色，右昌分館更是楠梓區3個分館（楠仔坑、翠屏、右昌）中，歷史最悠久的1個。

在地人的心靈捕手

2025年2月甫完成耐震補強的右昌分館，大廳重新粉刷的牆面以及明亮的燈飾，給予人充滿朝氣的印象；左側的木地板區域，打造成讓小朋友或坐或臥、自在閱讀的閱覽空間，而入口的新書區，則妝點了紙質的動物擺飾，處處可見細節。「我們館一年有37萬的利用人次，平均每月有3萬人左右，是在地居民喜愛造訪的地方」，右昌分館主任陳靜宜自信地介紹。

右昌分館以閱讀為媒介，盡職地為長輩、學生、親子家庭提供服務。以書展為例，右昌分館配合母親節、中秋節等節日規劃，也有母語、東南亞文化等主題。「FUN心聽故事」繪本時間則備受大小朋友喜愛，從性別平權、歷史故事到生活科技，由在地志工以中文、臺語「雙聲道」講解。因應在地年輕家庭需求，圖書館也策劃育兒技巧、內在充實、心靈瑜珈等課程講座，在在反映圖書館嘗試融入社區生活的努力。

主動出擊的圖書館

右昌分館不僅在館內辦活動，也把書送到各界角落。陳靜宜解釋，「考量老人家也有閱讀的需求，所以我們主動拜訪榮民之家，並向機構詢問老人家比較喜歡什麼樣的書？再把書送過去，讓他們不用出門就可以借書。」但館方人力與硬體設備有限，後續改發「交通小卡」讓榮家的長輩們可以循著小卡說明自行來館，也間接培養出門走走的習慣。社區類型的鄰里關懷據點也是圖書館服務的對象，右昌分館帶著「十二生肖牌」走入附近的「真愛鄰協會」，以益智類的傳統卡牌遊戲讓長輩們動動腦筋、預防失智，從中認識圖書館的存在，再循序漸進地進行閱讀推廣，鼓勵他們多多到館借書閱報。

閱讀除了是陪伴，也為下一代埋下希望的種子。右昌分館長期和鄰近的右昌國小及加昌國小合作舉辦「小蜻蜓兒童讀書會」，以一學期8次、每次90分鐘的時間，由經過受訓、經驗豐富的帶領人和孩子們共讀一本書，培養孩子獨立思考、表達力與專注力。讀什麼書也有學問，陳靜宜表示，「例如選讀《老鼠娶親》，原因是它是臺灣傳統民間故事，可以用臺語講述，加上這本書有上架到國立公共資訊圖書館的電子書平台，學生能同時學習如何使用電子書。」單純的讀書會也可以是「一魚多吃」的扎根教育。針對學齡前孩童，則與幼兒園合作每月班訪，讓小小孩們到館辦理借書證、找自己喜歡的書閱讀，並把書借回家。

以閱讀和地方特色對話

除了持續拓展閱讀服務，右昌分館也致力走出自己的特色。2009年世界運動會在鄰近的左營區舉辦，圖書館便規劃獨一無二的「體育與運動」專區，以不同的運動項目為藏書分門別類，包含足球、排球、高爾夫、田徑等，並擺上羽毛球、壺鈴等運動用品。另外也和羽毛球教練、復健師等運動產業的從業者合作，辦理運動初階課程，讓民眾「來圖書館上一堂體育課」。

科技產業園區的進駐讓在地居民感受到地方的劇烈變化，為此，右昌分館也正規劃「智能產業」館藏專區，陳列《晶片戰爭》、《輝達之道》、《張忠謀自傳》等選書，滿足民眾對於科技時勢的需求，「目前已挑選90幾本，但借閱太熱門，準備陳列時，書都已經被外借了！」陳靜宜笑道，這也反映了民眾樂於追求新知的學習精神。

深入楠梓人的日常生活

在加工出口區和科技園區的印象之下，楠梓也有著自然休閒的一面。逛完圖書館後該去哪裡走走？陳靜宜首推「高雄都會公園」——總面積高達95公頃，原為垃圾掩埋場，經過綠化改造後，現在是楠梓人的後花園；這裡有著親子喜愛的大草皮、不同季節綻放的黃花風鈴木和阿勃勒等綠樹，捷運可抵達，也有地下停車場，交通相當便利。往海邊走，有富含自然生態的「援中港濕地」，是紅樹林、彈塗魚、招潮蟹的家，尤其招潮蟹的種類就占了臺灣現有的3分之2之多，平日造訪可事先預約志工導覽，每週六日則全天開放，民眾親近自然之餘也能吸收新知。另一個私房景點，則是多肉控的天堂「MC多肉園」，多肉植物的品種豐富，如同來到異星球，讓人愛不釋手地帶了幾盆回家。

楠梓也是庶民美食天堂，美食方面自然不能錯過。入選米其林必比登推薦的「北平楊寶寶蒸餃」，被譽為平價的鼎泰豐，花素蒸餃是必點選項，略有厚度的餃子皮，搭配切成細絲的木耳、青江菜、粉絲、豆干等內餡，口感豐富，而牛肉捲餅的餅皮酥脆，有著不手軟的青蔥和滷製的牛肉片；同樣知名的，還有從右昌分館出發步行可達的「右昌肉圓」，屬於「蒸派」的南部肉圓，一顆僅12元，許多顧客一點就是一碗肉圓小山，再配上富含中藥香氣的四神湯，簡單的搭配就是一頓令人食指大動的午餐。而少見於網路食記的「福田小吃館」，則是在地人的寶藏小店，現包的韭黃水餃，和湯料豐富的酸辣湯是最佳搭配，不過酸辣湯往往在開店營業不久就賣完，想飽餐一頓得把握時間。

右昌分館以閱讀為橋梁深耕楠梓，從館內書展到社區推廣、校園共讀，乃至打造運動與科技專區，展現圖書館多元角色，成為居民生活中的學習夥伴，也成為楠梓的「好厝邊」。下次有機會造訪楠梓，不妨到右昌分館挖寶，順遊周邊景點美食，必定能滿載而歸！

