在以暴制暴的當下鬼語招魂 ──專訪香港詩人王兆基《阿修羅時間》

採訪撰文｜周先陌；攝影｜余沛峰

詩集《阿修羅時間》分為「身土不」、「液菩薩」、「喪家犬」、「火石報告」、「世音電光」五輯，主題涵蓋香港的自然環境、個人歷史、社會與家庭等多個面向。詩人以音樂專輯的理念編排，讓每輯如同EP，有其閱讀節奏，而自我與各主題之間的對話與衝突，也使全書情緒由輕至重，再緩緩收束。

書名：《阿修羅時間》

作者：王兆基

出版社：讀書共和國／木馬文化

出版時間：2025-6-18



Q 詩集名稱的由來為何？

A 在初寫詩、探索文學為何時，我便認為歷史是重複而非進步的過程，這受班雅明「彌賽亞時間」的啟發。我以「阿修羅時間」作為這種理念的象徵。「阿修羅」在佛教中是好鬥、暴躁的神，流行文化中則更接近魔的形象；祂對抗天神、抗衡權力階層，其實並非絕對的善或惡，卻常被視為惡。這與我們這個世代相似——被一種強大的語言、階層強加了定義、汙名。

「阿修羅時間」因此是一種「暴力的時間」，在我們以暴制暴的當下往往未能覺察；在事後，才會被過去事件的碎片勾動情緒、被暴力吞噬。現實的、城市的戰鬥結束了，但戰鬥的狀態或時刻會一再回來。

Q 請談談後記提及的「前鋒」、「傳統」與創作間的關係。

A 我認為詩人在其身處時空中的創新力度，正是衡量其是否具「前鋒性」的標準，所以即使許多古代詩人如李白、杜甫仍可說是「前鋒」的。現代漢詩的歷史不長，我能借鑑的對象不多，但特別喜歡諸如瘂弦、洛夫、鴻鴻等非學院派的、正典之外的詩人。我以陰性、弱的方式書寫，對抗官方語言的僵化、暴力與壓制， 在這過程中自然而然地沿〈離騷〉、《聊齋》的「鬼話的脈絡」來悼念、對話自殺者，這種招魂的感覺與古典相契合。

Q 如何書寫「香港」？期待讀者在其中發掘什麼？

A 因為對香港太熟悉，所以更想拉開一點距離去看待它。很多人寫香港雖然真誠，卻太過即興，我不想那麼表面化、情緒化地表達種種關於香港的事件，不要太telling， 選擇用showing的方式來處理。

一開始我更想與死者對話、與古代或外國的詩人對話。至於讀者，我期待他們能在詩中發掘有趣的典故和故事，讀到埋藏其中的複雜情感與意識，並感受到我是真誠地在書寫；也期待讀者能一輯一輯地讀下去——好的詩人往往有多種形式甚至反形式，而我表面的「反形式」其實藏有對形式的執念。這本詩集裡有許多轉化與對話，願讀者能從中感受到不同語言的暴力的存在。

一九九六年生，香港浸會大學中文系畢業，詩作曾獲青年文學獎高級組亞軍、金車新詩獎特優獎等，作品散見於《字花》、《虛詞》、《創世紀》詩雜誌、《明報》、《自由副刊》等。 採訪撰文｜周先陌

一九九五年十一月生於台北，現為清華大學中文系博士生。曾獲林榮三文學獎新詩獎、林榮三文學獎散文獎、周夢蝶詩獎。

《聯合文學》雜誌2025年9月號（NO.491期）

出版社：聯經出版事業股份有限公司

出版時間：2025年9月1日

出刊頻率：月刊