書本與陽光交會的所在！韓國最具指標性閱讀空間：釜山圖書館

撰文、圖片╱楊佩儒

初秋時分，來到釜山這座城市，相比於首爾的擁擠，這裡街道乾淨、生活步調沒那麼緊湊，「慢活」是對釜山的第一印象，抑或是對釜山的印象停留在2016年上映的電影《屍速列車》。對我而言，每到一座新城市，總是不自覺想鑽去當地的圖書館，靜靜地待上一陣子。

釜山圖書館（부산도서관, Busan Library）便是這趟旅程中最想探訪的一站！它是釜山市最具代表性的公共圖書館之一，位於交通便利的沙上區，從地鐵2號線德浦站2號出口步行3分鐘即可抵達，並於2020年11月正式開館，肩負著閱讀推廣、資料整合及釜山文史資料典藏等任務。

在光影與玻璃之間 讓風景走進來

走進釜山圖書館，最先映入眼簾的是外觀簡潔、俐落的建築，正面採用大面積的玻璃帷幕，讓陽光自然灑入室內，讓視線得以穿透，完美詮釋「由外而內」（outside-in）的建築理念。遠看整座建築閃閃發光，像是在招手地說：「趕快進來吧～」

釜山圖書館為地下2層、地上4層的建築物，館內空間寬敞明亮，樓層規劃分明。地下1、2樓設有停車場、會議室與多功能廳等設施；1樓為圖書館入口，設有自助還書機與兒童閱讀區；2、3樓為圖書館主要的使用區域，包括流通服務櫃檯、數位體驗區、各類藏書與辦公室空間等；4樓則有屋頂花園及小商店，滿足民眾多元使用需求。

館內空間寬敞明亮，靠窗的閱讀區是熱門座位之一。

打造童趣空間 玩樂中愛上閱讀

兒童閱讀區獨立設置於1樓入口旁的建築，是為小朋友們打造的專屬天地。一進門需要先脫鞋，入口處設有服務櫃檯，提供借還書服務。書架高度配合小朋友視線，索書號標示也採用大字體設計，讓孩子們可以輕鬆地找到喜歡的書。嬰幼兒閱讀區與哺乳室空間寬敞，方便親子使用，也可隨意挑個喜歡的角落坐下閱讀。還有一區結合科技的AR故事體驗區，提供多臺平板並內建互動遊戲，讓小朋友從玩樂中自然愛上閱讀。

沿著樓梯走上2樓，有個可愛的小閣樓展示世界各地的繪本，整體空間大膽使用黃色、綠色、藍色、粉色等明亮色系，展現出活潑、童趣的氛圍，孩童們可以盡情在此揮灑童心。

逛完兒童閱讀區後，回到1樓圖書館主建築，入口旁設有24小時自助還書機，自動化的還書流程，書本被送上運輸帶，天花板上的書箱沿著軌道依序移動，甚是有趣。接著，可以選擇搭電梯，或是沿著窗外透進來的舒適光線，緩步上樓。

嬰幼兒閱讀區讓親子讀者可以隨意挑個喜歡的角落自在閱讀。

開放而通透 讓閱讀氛圍流動

來到2樓，迎面而來的是一整面格柵設計的書架，作為當期書展的展示區，並巧妙地區隔讀者座位區。開放式的格柵設計，不僅為圖書館創造獨特的空間氛圍及層次感，視覺上也不顯得壓迫，反而多了延伸與通透；搭配每期主題書展的擺件及選書，更提升了圖書館的美感與環境氛圍。

2樓主要收藏文學、歷史類書籍及青少年讀物，並提供報紙、雜誌等刊物閱覽，也設置無障礙專用座位，配備點字、有聲書、觸覺書及大字印刷等閱讀資源。數位體驗區提供筆電及桌上型電腦，讀者可以在此觀賞影片、進行館藏查詢，或是使用線上數位資源。2樓讀者座位區約有550個座位，分布在窗邊或是書架之間，即使人多也不會顯得擁擠，每個人都靜靜地沉浸在自己的閱讀時光中。

最特別的是，橫跨2、3樓的階梯式閱讀區，一旁設有延伸至3樓天花板的高書牆，打破樓層的界線感，地面鋪上繽紛的方形坐墊及矮桌，就像被書本環繞一樣，營造出自由又別緻的閱讀環境氛圍——原來，閱讀可以不設限！

格柵設計的書架讓空間更有延伸感，搭配書展選書，營造出獨特的美感與氛圍。

階梯式閱讀區的高書牆，打破樓層界線，營造出被書本環繞的感覺。

走進「書世界」的幸福角落

沿著階梯式閱讀區緩步而上，來到3樓的「書世界」。根據釜山圖書館官方網站的中文翻譯，這一區被暱稱為「書呆子」空間，聽起來有點可愛！這層樓主要收藏哲學、宗教、社會科學、自然科學、技術科學、藝術及語言等高度專業性的書籍，也有釜山歷史與文化專區。

3樓約有370個座位，讀者們各自專注閱讀，彼此互不干擾。木質書架設計溫潤大方，為圖書館營造出沉穩的閱讀氛圍。另外，為增強防震效果，書架頂端加裝白色金屬條固定以增加穩定性，處處展現貼心的細節。座位區搭配如咖啡廳般柔和的燈光與舒適的桌椅，光是坐在這裡閱讀就覺得幸福。

釜山圖書館還提供其他貼心的服務，包括免費置物櫃與影印機，方便讀者使用；若讀書讀累了，可以到每層樓入口處的沙發休息區放空一下，或到4樓的小賣店買杯咖啡，到屋頂花園走走，看看風景、轉換心情。除了閱讀之外，也能到圖書館內的展覽室欣賞當期展覽，增添一抹藝文氣息。

木質書架設計溫潤大方，頂端加裝白色金屬條固定，兼具美感與防震效果。

與釜山圖書館的相遇時刻

釜山圖書館的開館時間為每週二至週日，休館日為每週一及國定假日，開館時間皆張開雙臂歡迎每一位讀者造訪。這座圖書館館藏超過45萬冊，涵蓋哲學、社會、藝術等多元領域，並特別收藏釜山歷史文化相關資料。此外，也提供22種線上資源，包含電子資料庫、電子雜誌及報紙等，無論實體或數位，知識皆唾手可得。只要申辦圖書館借書證Bookim（Book Link Card），即可享受豐富的閱讀資源；更特別的是，每月最後一個週三為「文化日」，當天借閱數量可翻倍，讓愛書的讀者能借得更過癮。

圖書館不只是書籍的集合地，更是一座城市精神與文化氣質的縮影。作為釜山具代表性的公共圖書館，這裡不僅承載著市民的期望，也肩負著保存釜山歷史文化資料的任務。雖然是週日造訪，館內讀者不少，但大家都各自安靜閱讀，尤其是在地居民，讓人感受到這座圖書館與居民生活彼此緊密連結。下次來釜山旅行時，不妨將這間美麗的圖書館加入行程，來這裡坐坐、閱讀，或是什麼都不做，在美好的書香空間好好放空一回吧！

坐落於書牆之間的座位區，每個人都靜靜地沉浸在自己的閱讀時光中。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光》雜誌179期：AI時代資訊素養領航者，授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。