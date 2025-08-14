百年前太平山長怎樣？日本畫名家末延柳萠筆下的台灣原始森林──#名單之後169

撰文｜林榮燁

末延柳萠 入選臺展第6、7回

太平山是日治時期臺灣三大官營林場之一，其林業的經營，始自1914年10月總督府營林局技師中里正、技手矢田英輔入山進行林野調查，再根據中里正的報告擬定開發計畫，其範圍主要在現今宜蘭縣大同鄉及南澳鄉（圖1）。此後，1916年，成立了宜蘭出張所及貯木場，次年便有太平山木材運抵貯木場，1918年，規劃森林鐵道，1924年1月，起自羅東竹林、終至土場的森林鐵道全線通車。〔註1〕

圖1. 太平山事業區位置示意圖，繪製者：李恩照。 圖片來源：台灣歷史文化地圖（http：//thcts.ascc.net/kernel_ch.htm）。原刊登於李恩照撰，《日治時期太平山地區的林業開發》，彰化：國立彰化師範大學歷史學研究所碩士論文，2020，頁6。

日本的營林事業，除了伐木、兼營森林鐵道運輸，也造林。太平山鐵路沿線最遲自1923年起，便以林木更新為目的執行造林，到了1935年，該區的「官行砍伐跡地」及「森林鐵道沿線」造林達到了2520.73甲。〔註2〕1933年，末延柳萠入選臺展第7回的《太平山之秋》（圖2）正是太平山開發將近20年後的營林景象。此圖一分為三，前景是整理過的林跡地，中景依其樹型樹貌，或許仍是保留的原始森林，背景則是清朗的雲空，其內涵取向與稍早於太平山寫生的作品（圖3），以及三上金彌入選府展第1回的《太平山之晨》（1938）（圖4）所展現的純然自然風光略有不同。

圖2. 末延柳萠〈太平山之秋〉（1933）。 圖片來源：《第七回臺灣美術展覽會圖錄》

圖3. 末延柳萠於太平山寫生的作品（1932）。 圖片來源：《臺灣日日新報》，1932年1月17日

圖4. 三上金彌〈太平山之晨〉（1938）。 圖片來源：《第一回府展圖錄》

《臺灣日日新報》曾在1927年8月27日刊登了臺灣八景、別格二景及十二勝的決選名單，太平山入列十二勝。當時，該報記者九臯生於決選前曾與審查委員井手薰等六人，搭乘森林小火車上太平山勘查，九臯生並寫下5篇〈太平山の探勝〉，刊登於1927年8月22日到26日的《臺灣日日新報》，當中便讚美「此景稱為日本第一都不為過」。〔註3〕畫家喜愛大自然，或將其婉轉壯麗，或因異地氛圍所產生的新奇感描繪下來，是自然之事。此外，臺灣的山林人文，歷經官方的綏輔、討伐等手段，以及林野調查與森林事業區的設置、開發、觀光轉型等漫長的治理，逐漸形塑出現代化的樣貌，其目的除了觀光探險、強健體魄、山林資源的探索，或許，也隱含有帝國形象與其權力展現的文化味道。〔註4〕

圖5. 末延柳萠〈鯉〉（1932）。圖片∕來源：《第六回臺灣美術展覽會圖錄》

1921年在日本畢業於美術學校的末延柳萠，事師過曾任帝展審查員的日本畫名家蔦谷龍岬及都路華香，作品主題以山水花鳥為主，並為寫生之故來臺，寓居臺北東門町。〔註5〕從《臺灣日日新報》與其相關的報導來看，〔註6〕末延柳萠大約在1931～1935年滯臺，主要繪畫事蹟，除了前述《太平山之秋》和入選臺展第6回的《鯉》（圖5），1932～1935年間有幾件作品刊登在《臺灣日日新報》（圖6～8），亦曾於1935年8月以魚畫參加臺灣日本畫協會第四回展。由木下靜涯、鄉原古統、國島水馬等人於1922年組成的臺灣日本畫會（1927年更名為臺灣日本畫協會），「該會推動寫生創作的現代東洋畫，…」，「並規定研究的主題，包括魚類、鳥類、蟲類、獸類、季節物等主題，…」〔註7〕末延柳萠在臺期間的畫風及主題與該畫會所強調推動者相近。此外，筆者蒐藏了一件署名及用印為「柳萠」的水墨小品（圖9），係筆者祖父在日治時期的蒐藏，個人不知其原始來源，亦難以判斷是否就是末延柳萠的真跡。〔註8〕但觀其畫面內容，寥寥數筆，展現出臨場寫生的逼人氣勢，堅韌的山頭迎面而來，翻騰的雲海在眼前湧動，山形走勢頗像新高山（圖10），風格上接近1932年那件在太平山上的寫生作品。或許，來臺旅遊寫生、參與畫會的末延柳萠來過嘉義，也搭上了阿里山森林小火車到達阿里山，以及更高更遠的新高山。

圖6. 末延柳萠〈勒題〉（1933）。 圖片來源：《臺灣日日新報》，1933年1月1日

圖7. 末延柳萠〈朝海〉（1933。 圖片∕來源：《臺灣日日新報》，1933年1月4日

圖8 末延柳萠〈池畔鶴〉（1935）。 圖片來源：《臺灣日日新報》，1935年1月9日

圖9. 可能為末延柳萠的水墨作品（年代不詳）。 圖片來源：作者蒐藏。其簽名極接近圖8的簽名

圖10. 日治時期新高山（即玉山）照片（年代不詳）。 圖片來源：維基百科

