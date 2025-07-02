漢聲為台灣保存了民間文化的多樣性——專訪前內政部長、水利專家李鴻源談《漢聲》

文／駱亭伶

春光明媚的四月，採訪的早晨卻下起了駭人暴雨。劍眉星目的李鴻源，一襲白襯衫、牛仔褲，去年暑假從臺大退休，本應無事一身輕；但辦公室一幅奔馬圖，透露了主人依舊步履不停。

2024年夏天，德國遇百年大水，身為水利工程和水域治理專家，在全球面臨極端氣候嚴峻考驗之際，李鴻源應德國政府邀請，協助古城海德堡防洪治水。事實上，只要能幫得上忙，他總是不辭挑戰，貢獻所學，將台灣的成功經驗分享出去。

得知漢聲將在七月舉辦五十五週年展，李鴻源說，「我和漢聲的緣分，從大學就開始了。」當時因漢聲出版了《泉州人》系列，啟發了他日後探訪安溪祖厝的尋根之旅。後來他赴美深造，在苦悶的研究生涯中，他卻在陪孩子讀漢聲的《中國童話》故事時，找到心靈的慰藉。

「前陣子我甚至送了一套給兒子，讓孫子也讀。」李鴻源與漢聲的緣分注定要走得更深。他比漢聲創辦人Linda （吳美雲）和黃永松小了一輪，領域也不同，2000年，在一場能量醫學研討會中，李鴻源與Linda相遇，也因此認識黃永松。身兼好友、宗教學習同修，後來還幫漢聲的好幾本書寫序，套用佛家的話，正是所謂因緣甚深。

赤子之心、無私分享

「能成為他們的好友，是我的幸運和驕傲。」

提及漢聲兩位創辦人，李鴻源直接以「赤子之心、無私分享」八個字來形容。「一位是學軍事、政策的，一位是藝術家，他們有一顆赤子之心和敏銳的觀察力，心胸又寬大，所以能邀集各種不同的專業人士，大家一起捲起袖子認真工作。」他尤其推崇漢聲在70、80年代挖掘了吳李玉哥、洪通、陳達等素人藝術家，將台灣的鄉土人文美術保存下來。不但引起媒體跟進報導，後來更建制了「民間文化基因庫」。

「當時社會普遍認為，鄉下老先生、老太太，會剪紙、畫畫、彈琴，好像沒什麼了不起。」看到以月琴彈唱的陳達，李鴻源想起了小時候在泰山，每當舉辦廟會，許多乞丐彈著月琴聚集過來，這是他成長的記憶。他相信陳達從沒想過自己是藝術家，「透過漢聲的報導，大家才瞭解台灣民間文化更深層的底蘊，也才更認識自己、肯定民俗技藝的價值。」

「他們毫不功利。但凡有一點私心，在採訪過程將這些民間藝術收藏起來，今天都是無價之寶。」對於「只記錄，不收藏」的堅持，令李鴻源特別感動。

尊重文化與物種多樣性 人不是唯一的指標

「以前看漢聲只覺得好精采，認識之後體會到他們是有大愛的。」李鴻源認為，漢聲對於文化與公眾事務的關懷，從農業、生態到藝術人文，盡全力保存文化與物種的多樣性，這樣的精神與價值，對各行各業非常重要。

「以水利工程來說，治水前，要先瞭解一條河川的歷史與人文，努力做到不淹水。」倘若心裡有「尊重物種多樣性」的意識，就會知道——人不是唯一的指標。把河川治好，卻大肆破壞水中魚、蟲、鳥的棲地，那是不合格的，必須在生態水利學下功夫。治水之外，要把棲地營造出來。

「漢聲並沒有任何一本書介紹治水，Linda和黃老師也不懂水利工程。但是漢聲過往所報導每一個點滴的累積，已在所有人腦海裡播下『尊重多樣性』的種子。」李鴻源說，這顆種子發芽後，人人都可舉一反三，從中找到自己需要的元素，應用到每天的食衣住行和專業領域中。「要努力灌溉，讓自己的那一棵樹長大，分享、發揚光大。」

文字承載著靈魂的重量

從地方到中央擔任公職，漢聲的養分是否也影響他的某些決策？李鴻源認為，漢聲介紹民俗、民藝、廟會、農具店，對他這個年紀且在鄉下長大的人，再熟悉不過。但臺灣從農業社會走到今天號稱「半導體王國」，過程中，有太多不受重視的事物消失了，年輕一代也不瞭解，漢聲因緣際會為台灣保存記錄下來。

「瞭解這些事，對決策者有何影響？我在政府服務那麼久，只有一個心得，老百姓的吃飯問題沒解決，所有政策都是假的。」解決吃飯問題的同時，這些人還必須活得有尊嚴。李鴻源強調：「農人要活得像農人，如果所有人都要變成臺北人，少了多樣性，臺灣就完蛋了。」

黃永松在2000年爲了桃園聖蹟亭奔走，最後促成台積電的認養維護，保存了台灣最大的敬字亭。「在古代，任何寫過字的紙，都不可以隨意丟棄，因為文字是有靈魂的，必須集中焚燒，這是對文化的尊重。」就像漢聲的書一再重讀，會有不同體悟，以「文字有靈」為例，他現在的解讀是，身為一個讀書人，要有知識分子的良知與靈魂。「讀聖賢書所學何事？假如所有知識分子都有這樣的良知，這世界還會有動亂嗎？」

三種人必看 帶著一顆安靜的心來看展

七月，漢聲將在松菸舉辦展覽，「我建議所有人都來看，特別是三種人。」李鴻源說，一是正值中壯年的家長，帶著就學的小朋友一起來，一面自我教育，也讓孩子接觸深層的中華文化，若錯過了發芽時機，極度可惜。第三就是像他一樣退休或即將退休的人。「回味過去曾走過的路，思考我們從中得到了什麼？還可以做什麼？」

他特別提醒，要帶著一個沉靜的心，慢慢品味，看一次不夠，兩、三次都可以，別走馬看花。「如果Linda、黃老師還在，可能會安排一個空間讓大家打坐。」恍然間，李鴻源彷彿又看見帶著金剛杵、迷你錄音機的Linda，和穿著招牌背心的黃永松，笑吟吟的身影。

取自社群「漢聲巷」貼文

● 本文由「漢聲五十五：本來．未來」展覽授權琅琅悅讀刊登：赤子之心 文字有靈 漢聲為台灣保存了民間文化的多樣性——專訪李鴻源談《漢聲》，未經同意，請勿轉載。

展覽資訊： 《漢聲五十五：本來．未來》

展覽日期｜7月5日（六）至7月28日（一），7月7日（一）下午為專業人士預覽不對外開放。

售票資訊｜免票參觀

展覽時間｜週日至週四 10:00~19:00，週五至週六 10:00~20:00

展出地點｜松山文創園區 北向製菸工廠 一樓

主辦單位｜漢聲文教基金會

指導單位｜文化部

「漢聲五十五：本來．未來」7月5日至7月28日在台北松山文創園區，陪你一起重溫經典，展望未來。圖／漢聲文教基金會