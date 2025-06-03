沉浸靈魂深處的微醺空間與故事：專訪榕酒吧創辦人 Sig

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文．李書嫻

攝影．張湘羚 圖．榕RON

基隆路二段的人流被夜餵養的益發壯盛，而我們也終於逃脫密如星河的車陣，來到榕RON Xinyi酒吧與標誌性的靈魂大樹相遇。

「說來巧合，不管是走過12年的榕士林，還是2017年創立的榕RON Xinyi，甚至挺過疫情的榕洋行（臺南店），從城市街區、交通位置到樓面的拍板定案，都有棵榕樹等在門前，像守護也像提醒『榕』延續品牌精神之必要。」鮮少受訪的榕主理人Sig首度現身，拍攝前他細細對了服裝與訪談形式，看得出掌理店務少不了他對細節的再三打磨。

榕樹下，一群用酒香蒸餾夢的人

講起榕的歷史，還得從2013年幾位熱愛電影工作的同盟開始，「幕後、製作到演藝，彼此從事的工作都在高壓下求生存，聚會成為紓壓的逃生門，次文化和音樂是大家的共同喜好，開間酒吧的念頭在幾次乾杯後正式從桌面落了地，慢慢長出像樣的開店計畫。」

幾幕初創立的光景從早期駐店的DJ Eddy看來也份外寫意，「榕(士林)剛開第一天，還沒有正式營業的氛圍，純粹幾個好友、熟客來捧場，就像自己人的聚會所，人與人的感覺非常緊密，頭一年的感覺大多都是這樣。」這是DJ Eddy最喜歡榕的往昔時光，而Sig的印象則掉進2014年一場席捲全島的中颱麥德姆，17級強風在沿岸拍出五公尺巨浪，造成全臺20餘萬戶停電的威力，甚至連根拔起酒吧外的老榕，接連壓倒了捷運局的路樹，「那時榕（士林）才剛滿一歲，真的天有不測風雲。」

榕酒吧創辦人 Sig 。圖／日日好日提供

創作島嶼風味的異托邦，揭開秘密閣樓裡的古巴風情

路燈亮了，手裡的聞香杯浸漬著城裡的燈火，話題聊進了調酒選品，「臺灣酒廠多如繁星，從釀酒師的個性、酒廠背景，循實際的試飲和配合默契，選出榕的合作酒廠。創作調酒時，品出哪些酒香能把島嶼水果完整封存、往哪可以找到對應創作的材料，這些都是酒吧人必寫的基礎作業。」吧檯後的玻璃瓶起伏如山巒，瓶身繪著形似植物圖鑑《倫敦花卉》出品的精細花果，著迷的躬身探看，上頭繪有臺灣人再熟悉不過的特產蓮霧和鮮美四季的時計果，瓶內琥珀色的光影在吧檯前緩步流轉，安靜的陪我們數算光陰。

好奇心拉著大夥往樓頂走，拾階往上前，還得穿過一扇輸入特定密碼才能敞開的多齒輪厚門，懷想榕成立於2013的當口，正是Speakeasy（隱藏酒吧）盛行於臺灣的年代，酒吧以書架門、電話亭、畫牆做出隱密入口，充斥著「自己人」才能入場的巧妙氛圍。樓梯的盡頭後名為「Attic trade company」，透視感強烈的巨幅歐洲宗教歷史畫，正自上俯瞰著別有洞天的酒水吧檯，近處幾盞水晶吊燈明滅於保有原始粗礪感的刷色牆面，「三、四樓擁有不一樣的開放時間，裡面另闢實驗室安放製作酒精基底的小型蒸餾儀；客座區則想砌出古巴革命後，首府哈瓦那行走下坡仍保有繁華碎片的傾頹美學。」在信義區高度競爭的酒吧聚落，秘密閣樓裡，華麗中帶點頹廢的中南美洲風情，正是榕信義引人回訪的第二戰場。

融合老屋、古巴風情與Sig心中臺北的氣味，誕生他與榕夥伴為島嶼精心創作的微醺空間。圖／日日好日提供

再續一杯榕式特調，用食飲說榕的共同語言

廚師到了，美食緊接在後，先上桌的是拌著山葵和臺式黑胡椒醬汁的「大腸小腸」，煎到酥脆的米腸和香腸襯著食品級榕民報，復刻了50年代市場攤販快手包裹熟食的懷舊形象；另道餐盤以海膽醬繪出海流，輕放香炸至恰到好處的墨魚飯球，一口咬下海味鮮甜與帕瑪森起司香氣一同竄入鼻腔，好奇這時佐餐的調酒會以什麼姿態出現？

榕信義明星下酒菜「大腸小腸」，選用古早味花生糯米腸與紹興香腸，先水煮後鍋煎，再用蒜頭爆炒，外裹少許臺式黑胡椒醬增添口感，內行人據說會再沾點哇沙米，搭酒更對味。另道信義限定「 炸墨魚飯球」，以傳統義大利燉飯炒法加入大量帕瑪森起司冷卻定型，再用特製酥炸乾溼粉油炸，盛盤前繪上海膽魚子醬，嚐一口，大海的鹹香盡付舌尖。圖／日日好日提供

調酒師決定先上桌「藝妓 (Geisha)」做為前導—一杯發想自美國調酒界傳奇人物Jerry Thomas，所著的經典調酒書《Bartender Guide》，名列榕信義創編酒單中15杯經典調酒之一。「藝妓」高過杯緣的氣泡先送進莓果的甜感，後韻則由龍眼花、玄米和焙茶風味的蘭姆酒作為鋪墊，一縷淡如輕煙的水果香在味蕾上迴盪，「有喝出裡面還加了微酸的鳳梨釋迦酒？」，還在味覺的震盪中品味，Sig送進榕信義必喝的另一杯「布朗琪」，在地老欉紅心芭樂果醬與養樂多調和出的蛋白奶霜，下層疊放咖啡、優格和餅乾紅茶，異元素衝撞出風味鮮明的多層次酒香，成為調酒師延伸想像力的本季代表作。

當一首歌成為酒吧國歌，榕民都在場

聊完有形的空間與酒單，問起Sig心中好酒吧的元素還缺點什麼？「靈魂吧！由酒吧裡的人所組成的文化和服務特色。」Sig起身站到音樂控臺前，讓久遠的DJ角色重新上身。在EDM進入主流的2013，Avicii、DaftPunk曲風開始廣受歡迎，「但我沒那麼喜歡EDM，那時酒吧放中文歌很像什麼不入流的事，但林強的〈A pure person〉、任賢齊的〈我是一隻魚〉，我倒是很常偷渡進Set（DJ套曲）播放。想來現在請DJ駐點、播放中文歌是酒吧再常見不過的事。」話外還想提的是，榕還有近乎年年舉辦的大型音樂祭「榕樂季」，知名唱作人老王、LINION、法蘭黛樂團，近年轉身演歌雙棲的鳳小岳都是重點嘉賓。

靈魂有了配樂，客人的故事才要上門，「酒吧生活是榕的日常，客人來或許是為慶祝、為求婚、為情緒找出口，怎麼讓這天成為他難忘的special day，是我每天踏進榕對自己的提醒。」不論親情、友情還是愛情，來往的交流讓空間成為故事的有機容器，「一位憂鬱的客人在店裡留了遺書，夥伴輪流拉著他熱情開導，最後的最後，他成功留在了這個世界，其中一位前同事還成了他的另一半。」Sig講起客人好轉的病況，有種對老鄰居關懷的真切，自成一格的榕酒吧，主理人的性格養成了氛圍的基底。不過，還有一首歌是榕民（熟客）心中的氣氛必備，「這首歌在我和Eddy的播放史大概放了上千次，就像榕的國歌。」每到夜深，喝到一個份上總會有人喊著，「時間差不多囉！何時可以聽到〈憂愁〉。」這是大家都在等的合唱時刻，「若不是為了你，我哪會這麼憂愁，...因為你不值我將燒酒飲下去。」空間、好酒、音樂、人，缺一不可，這夜的榕巡禮，終於喝到一個圓滿。

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●文章授權轉載自《日日好日》第5月號/2025春季號NO.31：酒杯裡的山景期，未經同意，請勿轉載。

日日好日：NO.31：酒杯裡的山景期

出版社：崴邦國際

出刊頻率：季刊

出版時間：2025-05-20