高顏值美到交通阻塞，魏晉時代還把人活活給「看死」？

（內容／劉強，編輯撰稿／一刻鯨選）

魏晉是一個「看臉的時代」，發生了許多可圈可點、甚至可歌可泣的有關「看」與「被看」的故事。愛美固然是人類的共性，但像魏晉人這麼愛美，看臉看到瘋狂的時代在歷史上卻並不多見。

話說西晉永嘉六年（西元312年），在建業（今江蘇南京）城裡，一個好端端的大男人，因為長得太漂亮，竟然被熱情如火的南京市民給活活看死了！這個美男名叫衛玠。他在當時不僅是數一數二的美男子，還是著名的清談家！

羊車入市：美到交通都阻塞！

衛玠到底有多美呢？史書記載，衛玠小時候就曾因為長得俊美而造成交通堵塞。有一次，他乘坐一輛羊車來到京城洛陽，沒想到所到之處，立即引起人群的騷動與圍觀。後來就留下一個典故，叫做「羊車入市」。這幾乎是他後來在南京城的遭遇的一次預演和彩排。

王濟像。 （圖片來源：維基百科）

古時候沒有照相技術，我們無法看到衛玠的照片，史書上表現衛玠的美，只能用烘托法，或者是反襯法。比如，衛玠的舅舅、當時的驃騎將軍王濟，也是個有名的美男，可是他每次見到外甥衛玠，就覺得自己黯然失色。成語「自慚形穢」正由此而來。

上帝給了衛玠風華絕代的美貌，也給他設計了一個體弱多病的瑕疵。東晉丞相王導第一次看見衛玠，就感歎說：他的身體實在太羸弱了，儘管每天精神舒暢，還是一副弱不禁風、體不勝衣的樣子。衛玠的美，是一種惹人憐愛的「病態美」。事實上，體弱多病才是衛玠死亡的根本原因。

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看殺衛玠：爭睹風采的慘案

永嘉六年，衛玠從豫章（就是現在的南昌）流亡到建業（也就是今天的南京）。當時的建業城，作為北方南渡士族的集散地和未來的首都，是個非常繁華熱鬧的大都市。經濟中心的南移，南北文化合流，使得這裡成為當時的首善之區，更是人文薈萃之地。所以，衛玠這個當時最有名的清談名士、花樣美男，在當地有著很高的「人氣」也就毫不奇怪了。

估計衛玠還沒進城，消息便傳開了。這天千不該萬不該，衛玠不該在公共場合抛頭露面，於是就發生了《世說新語》記載的那一幕：「人聞其名，觀者如堵牆。」大家聽說衛玠來了，紛紛趕來圍觀，不一會兒，看他的人便圍得像一堵牆，風雨不透，水泄不通。衛玠本來就體弱多病，哪受得了這種勞累啊？終於病入膏肓，一命嗚呼了。因此當時流傳著「看殺衛玠」，這很有可能是個「假新聞」，不可盡信。

明仇英〈桐陰清話〉本幅畫樹下兩人拱立清談，一童悄然侍立。 （圖片來源：故宮open data）

談殺衛玠：聊天也能致人死地？

關於衛玠的死亡問題，《世說新語》還有另一個版本。

衛玠依附大將軍王敦。王敦很賞識他，有一天就讓衛玠和一個叫謝鯤的名士清談。清談是魏晉名士非常熱衷的一種很高雅的學術沙龍活動，談的多是一些比較高深的抽象哲理，不僅要求很高的學養和口才，還要有充沛的體力和精力才行，否則很難應付那種高度緊張激烈的辯論局面。兩人棋逢對手，相見恨晚，於是大談特談，竟然談了個通宵達旦！結果這晚過後，我們的這位病美男體力嚴重透支，導致病情加重，終於一病不起。所以，這個版本叫做「談殺衛玠」。

由衛玠之死，我們可以領悟到：首先，魏晉是一個審美的時代，是對美好的事物無限神往、無限崇尚、無限留戀的時代。魏晉風流之所以令後人心向神往，一個重要的原因就是，那個時代的人熱愛美，追求美，更創造美！

其次，就是魏晉這個時代重視男性美，而且並不像我們今天這樣，認為男性要高大威猛、肌肉發達才叫帥、才叫酷，他們欣賞的恰恰就是像衛玠這樣的顏值高、氣質佳、甚至有點病態美的玉面書生。

看完衛玠的遭遇，如果覺得意猶未盡。在劉強教授的聲音課程《魏晉名士的生活美學》裡，還有更多關於魏晉時代各種名士的風骨、風度與風流，課程將揭露許多出乎我們意料之外的大小事，帶領我們一窺當時人物的特立獨行與萬丈光芒。

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劉強《魏晉名士的生活美學》有聲課程 （圖／一刻鯨選）