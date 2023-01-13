該安排〈放假計畫〉了！成為另一個自己，到平行時空放個假

一趟與自己對話的小旅行

「被同溫層圍繞、被舒適圈綑綁，有多久沒按下暫停鍵，真正的放假？」

書名：《書上設計展2021》

作者：尼普利編輯室企劃

出版社：尼普利出版

出版時間：2022年1月15日



〈放假計畫〉針對自我定義、生活慣性、數位焦慮等 Z 世代社會議題，設計另類實境體驗。以平行時空為隱喻，參與者以不同性格的自我，在城市完成一系列任務，體驗一天的平行世界旅程。換個角度檢視自己，從同溫層與舒適圈放假，度過充實、有意義的假日。

結合文化探針研究、推測設計與體驗設計，〈放假計畫〉發展任務包、聊天機器人、流程等規劃。至今已完成五梯次的實際體驗活動，超過 40 位參與者交流心得回饋，邀請人們跳脫過往框架，在假期中好好與自己對話。

參與者使用體驗包（圖／尼普利 提供）

跨媒體活動式體驗設計

〈放假計畫〉應用推測設計思維及方法，讓參與者推測自我的可能樣貌，並以另類的自己，體驗一天的生活。此外，〈放假計畫〉更將畢業製作發展為活動式的體驗設計，結合多元跨媒體物件與流程，運用設計、企劃、策展、專案管理等能力，翻轉以往畢製的形式。透過舉辦體驗活動，〈放假計畫〉完成設計驗證，在過程中迭代設計、與真實的使用者對話，讓畢業製作的設計產生影響力。

參與者嘗試去感受自己過去不熟悉的書籍類別（圖／尼普利 提供）

●編輯觀點

放個假吧！你都如何放假呢？有沒有一個放假方式，可以遇見另一個（或說真實的）自己？〈放假計畫〉整合多媒體跨件，透過聊天機器人引導，帶你在平行時空放假，解鎖自己。多數的疲累，源自心理的負累，如果沒能解開那個結，再多的休息，也無法與清明的自己相會；每個關卡，都有一個自身根本的原因，唯有找到問題之所在，才能成就答案之所解。相同的道路、如常的選擇，

如何有不一樣的結果？今天，給自己一個翻轉的驚嘆！

參與者與其他參與者透過置物櫃進行交換禮物（圖／尼普利 提供）

→ 放假計畫 YouTube

→ 放假計畫官網

設計團隊

國立臺灣科技大學 設計系工業設計組

Designer｜洪鵬凱、馬世宇

Advisor｜董芳武、梁容輝、黃書緯、曹家榮

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2021》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】