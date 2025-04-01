愛奇藝台灣站2025強檔劇集：成毅《赴山海》劉詩詩《淮水竹亭》李沁《一笑隨歌》白鹿《衡門有狐-臨江仙》等引領風潮

愛奇藝國際版持續深耕內容多元化，為觀眾帶來豐富的視聽體驗。除目前熱播的《GOOD DAY》《化外之醫》《念無雙》外，還有眾多備受矚目的精彩新作即將上線，豪華卡司陣容令人期待。愛奇藝台灣站公布 2025 強檔片單。

《赴山海》：「古裝男神」成毅繼2022年《蓮花樓》後，再度挑戰全新武俠題材，在《赴山海》中飾演熱愛武俠小說的現代人，意外進入系統世界，成為神州奇俠中的主角蕭秋水，開啟驚險刺激的冒險之旅。

《狐妖小紅娘·王權篇》：成毅在《狐妖小紅娘王權篇》中化身斬妖除魔的王權富贵，與李一桐飾演的蜘蛛精清瞳上演一段跨越種族界限的動人愛情。

《一笑隨歌》：陳哲遠則攜手李沁主演古裝劇《一笑隨歌》，講述曾射中皇子的女射手在失憶後與皇子重逢，從仇敵關係演變為相知相惜的浪漫故事。

《一笑隨歌》陳哲遠、李沁。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《一笑隨歌》陳哲遠、李沁。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《衡門有狐-臨江仙》：白鹿飾演四靈仙尊李青月，與曾舜晞飾演的大成尊者白九思上演一場糾葛深重的愛恨情仇。兩人在相愛相殺間歷經試煉，最終攜手化解誤會拯救蒼生，將為觀眾帶來一場蕩氣迴腸的仙俠奇幻愛情故事。

《衡門有狐-臨江仙》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《正當防衛》：近期憑《難哄》再創演藝高峰的白敬亭，則將顛覆以往形象，在《正當防衛》中挑戰與前作截然不同的角色，與《狂飆》「大嫂」高葉、《三體》張魯一聯手主演，該劇以法律概念為切入點，剖析錯綜複雜的案件，展現法律與人性的較量。高葉飾演氣場強大的檢察官，白敬亭則詮釋身陷殺人疑雲的李沐風，雙強對決的戲碼備受關注，讓網友引頸期盼兩方正面交鋒的精彩對戲。

《正當防衛》白敬亭。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《正當防衛》高葉。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《淮水竹亭》：劉詩詩在《淮水竹亭》中飾演東方淮竹，自開拍以來便被網友大讚為「天選淮竹」，其溫婉動人的氣質與原作漫畫角色高度契合。該劇不僅有劉詩詩坐鎮，配角陣容更是華麗非凡，包括《樹下有片紅房子》翟瀟聞、《大夢歸離》侯明昊、《永夜星河》丁禹兮、《一念關山》陳宥維，以及女演員陣容同樣星光熠熠——《難哄》章若楠、《致我們單純的小美好》沈月、《九重紫》孟子義，還有人氣女團成員周潔瓊、吳宣儀等人加盟，集結高顏值與精湛演技，共同打造一場視覺與情感交織的絕美盛宴。

《淮水竹亭》劉詩詩（圖源：劉詩詩工作室）。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

超強陣容，期待值拉滿

男神集結：成毅、陳哲遠、白敬亭、曾舜晞

女神雲集：劉詩詩、白鹿、李沁、章若楠、沈月、孟子義

除了戲劇，動漫迷也迎來超振奮消息！

《航海王》4/5 正式復播

自去年 10 月宣布暫停播出後，經過 6 個月的等待，即將在 4 月 5 日正式復播，並繼續更新「未來蛋頭島篇」。愛奇藝國際版作為多年來《航海王》動畫的獨家播放平台，也將於 4 月 5 日深夜同步日本最新進度，讓粉絲第一時間與草帽海賊團一同展開全新冒險，探索神秘的科技未來島，喜愛《航海王》的觀眾千萬別錯過！

此外，3月29日適逢愛奇藝台灣 9 週年，於官方社群特別舉辦限時活動，祭出《GOOD DAY》權志龍及參演來賓SEVENTEEN 小分隊BSS夫碩順、黃晸珉、洪真慶等人的親筆簽名照，還有多款戲劇周邊商品，即日起參與活動就有機會抽中，詳請請上愛奇藝台灣官方社群。眾多精彩作品持續熱播中，請隨時鎖定愛奇藝國際版官方 APP 或👉 iQ.com，掌握最新影視資訊

《淮水竹亭》劉詩詩（圖源：劉詩詩工作室）。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供