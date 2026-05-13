由於前一段時間母親病著，千絲萬縷的情緒堵著，到頂樓除了晨昏的禮佛外，別無其餘興致。

近日母親氣色漸佳，我緊繃的心情也放鬆下來，倚著陽台遠眺，清風拂面，大口呼吸著久違了的閒適。徜徉間，赫然望見一座色彩斑斕的拱橋，隱隱鑲在遠處的山嵐和近處的阡陌之間。

妻子提議前去一探，她說零距離接觸，入鏡，上傳，在這個社群媒體時代，一切才算數。懶得動的我反駁，現在的影像裡萬物皆可用AI製造，算不算數很難說得準。

總之，我們跨上機車，往在頂樓遠望時的方向啟程。

這是南國此一時節裡難得一個不冷不熱的日子。沿著義教街轉東義路直行，本來住的地方就是嘉義市的邊郊，這裡離市區更遠了。我漸漸找回印象，許多年以前，還在讀研究所的時候，曾一個人騎著父親的老爺車往這個方向。

那時候是沒有這樣一座橋的，因為學業上的心力交瘁，心煩意亂地騎著車瞎闖。自詡「小舟從此逝」的率性，終究還是在到達對陌生路界的焦慮所能承受的上限前，打道回府。但這次有妻相伴，又有明確目標，陌生的路途反倒帶來一種探祕的雀躍。

皎白、鵝黃、橘紅交疊的鋼鐵拱柱，從家裡遠眺時的繽紛色彩遞次躍然眼前。

忽見旁有小徑，標示牌寫著「幸福山丘」。如〈桃花源記〉裡的漁人，我們拐了進去。一路綠意盎然，花木扶疏，社區精巧新穎，正猜想「幸福山丘」可能是某個建案名稱時，又見到一個「幸福山丘馬場」的標示，頓時眼前豁然開朗，騎師正策馬奔馳，鬃毛飛揚如流星颯沓。

停車，我們無法挪開腳步了。

隨著三、五遊人入內參觀，馬廄裡有各式體型與品系的馬匹，有小朋友因過於興奮而被工作人員提醒。其實，我們的心情與小朋友何異？當見到那匹純白的駿馬時，還是沒能忍住地驚呼了一聲：我在童話中嗎？

奇妙的是，場上馬兒飆行電掣，我的內心卻無比平靜輕緩。毫不相識的遊客們竟彼此閒聊起來，大家彷彿都變成朋友了。有一位馬場熟客說，小坡上去更美，那裡才是「幸福山丘」，千萬不要錯過。

掇芳而行，拾階而上。原來，幸福山丘是一座曼妙的花園。原來，幸福山丘是一間素雅的咖啡廳。原來，幸福山丘真的是一座山丘。更多的遊人在此，小孩在翠綠的草坪上跑著，高中生大學生在懷舊的爐灶前舞著，哲學家模樣的人在老樹下盤腿沉思，年輕情侶在雅座上絮絮而語，中年夫妻在池塘的石橋上偕手而行，或家人或朋友不同年齡層的人蝴蝶般地穿梭在玫瑰園中取景擺拍……

幸福山丘也是一個油桐盛栽的地方，白黃橘交錯的油桐花一叢叢綻放，呼應著咫尺之遙白黃橘相間的盧山橋。我們就這樣倚著欄杆，靜靜看著雲，徐徐舞著風，直到太陽落山。原來，幸福山丘更是一個不需要言語的地方。

如果沒有這一趟尋幽之行，我永遠只是待在高樓上低吟的愁人，不知道如此不可思議的妙境竟然觸手可及。至少，妻子說對了一部分，零距離接觸才真的算數。

為看一座橋，我遇到一個讓時間靜止的地方。