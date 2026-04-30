張婉柔／【小手與小爪：告別篇】悲傷不需要被解決，而是要被經驗

寵物的死亡，常常是孩子第一次接觸「失去」，而且往往來得突然。如果一個孩子能在這段過程裡，被好好陪伴著經驗失去與悲傷，那不只是情緒教育，他也會慢慢體會：生命會結束，而愛仍然存在。

我國一時養了人生第一隻狗，牠叫Honey，一隻白色的馬爾濟斯幼犬。

牠在我家，只待了五天。

剛來不久就出現健康問題，前後看了幾次獸醫。第五天在我上學的時候，牠被帶去醫院，沒再回來。

那個周末，我從補習班衝回家，問：「什麼時候出發去看Honey？」

「醫生說，牠住院時抽筋，已經死了。」

十三歲的我，痛哭了三天。

然後告訴自己，長大要當獸醫。

別讓孩子從頭到尾都被排除在外

回頭看那段經驗，我才慢慢明白，當時讓我痛苦的，不只是失去一隻狗，而是那個失去，來得太突然。我沒有機會理解發生了什麼，也沒有時間準備，更沒有機會好好說再見。

在後來的安寧獸醫工作裡，我也反覆看到很多大人出於保護，選擇不讓孩子參與。但對孩子來說，困難的往往不是「理解」，而是在還沒搞清楚之前，事情就已經結束了。

當孩子只是被動獲知一個結果，他經驗到的，不只是失去，還有一種驟然的斷裂。因此，比起「怎麼告知」，更重要的是讓孩子有機會參與過程。如果動物還在，就帶著孩子用他能承擔的方式參與，例如解釋過程、分擔一些照顧，或陪在動物身邊。那麼，失落就不是戛然而止，而是一段可以好好走過的歷程。

多數孩子並不會本能地害怕死亡，他們往往是從大人的反應中慢慢學會：這是一件可怕的事，或是一件自然的事。孩童對「死亡」抽象概念的理解，和大人並不相同。如果我們用「睡著了」、「先走了」、「畢業了」這樣的說法，孩童很可能會和日常經驗連結，反而產生混淆，延伸出新的焦慮與恐懼。

使用簡單而直接的語言，例如「死掉了」，反而更能幫助孩童建立清楚地理解。同時，也需要讓孩童知道，死亡代表不會再回來。

請明白地告訴孩子：「動物的生病或死亡，不是你的錯。」由於他們容易用自己的方式連結因果，產生不必要的愧疚。因此，避免把死亡與教養或行為混為一談，像是「因為你不乖，所以牠才生病」，這樣的說法也許是當下的情緒出口，卻可能在孩子心裡，慢慢長成一種「是我不好」的自我感受。

讓孩子參與並陪伴他經歷這個過程

有些孩子會哭很久，有些很快又去玩，還有些會在幾天後才重新想起來。他們不是不在意，是正在用自己的方式經驗悲傷。有些孩子會反覆問：「牠去哪裡了？」「什麼時候會回來？」那也並非沒有聽懂，而是他正在用自己的方式，一次又一次試著消化這個失去。

當孩子難過時，我們可以試著陪在他身邊，輕聲同理：「你很想牠，對嗎？想哭也沒有關係。」

有時候，死亡來得太突然，連我們都措手不及，更不用說邀孩子參與。在那樣的情況下，我們能做的，是先照顧自己——因為我們也可能正處在震驚與哀慟之中。

然後，在事情發生之後，帶著孩子一起慢慢完成一個收尾。

如果場景允許，現場可以抱著牠輕輕撫摸、說出道別。

對孩童來說，可以用繪畫或卡片；青少年則可以整理照片書或參與並理解後續的儀式，都有助於幫助表達悲傷。

這不只是留下紀念，也是在幫助孩子哀悼與安放這段連結。比起急著讓孩子不要那麼難過，更重要的或許是陪他把這次的難過好好走過。

我們不一定知道該說什麼，也不一定能把一切都處理「正確」。

但也許，比起完美，更重要的是陪在孩子身邊，一起經歷這段失去。

當悲傷被允許、被看見，它就不會只是孤單的承受，而是一段被一起走過的經驗。

生命會結束，但那些被好好經歷過的關係，會留下來。