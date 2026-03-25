張以昕（Phoebe Chang）／六十七歲的滑雪夢想

徒手登頂台北一○一的攀岩好手Alex，他的母親Dierdre原本深受恐懼折磨，深怕兒子在挑戰過程遭遇不測，但為了理解兒子最熱愛的事，她拜Alex為師，也在親身攀爬中發掘了身心的潛能。經過無數訓練後，Dierdre在六十六歲時首次完成攀登酋長岩，七十歲時再度刷新自己的紀錄，成為攀上酋長岩的最年長女性。

這讓我想起一位瑜伽課的學生，原本是中規中矩的家庭主婦，撫養孩子長大後，跟丈夫分開了，經歷一段迷惘的日子。好在她熱愛運動，自稱是一位「過動兒」，沒法待在家裡太久，非要每天外出活動不可。

近期見面時，她氣色紅潤，散發著健康愉悅的氣息。當我們一起步離瑜伽會館，走在大馬路上時，她談起將去日本滑雪，雙眼在黑暗中顯得炯炯有神。

「我好愛滑行在雪地上的速度感，還可以看風景，一天滑好幾趟都不會累。老師，今年我六十七歲了，年輕時就好想要滑雪，但怕跌倒，只能羨慕別人，直到現在才敢實現夢想。」

「那妳怕摔嗎？」我問。

「哈，滑雪不就是要摔嗎？這很正常啊，雖然家人都覺得我很瘋狂，在做危險的事，但我真的好喜歡。」她笑著說，還好有練瑜伽，滑完後一定要拉伸，才不會全身痠痛。

她以燦爛的笑容與我告別，還說最近打羽球比較勤，會更常來做瑜伽伸展。隆冬寒風刺骨，但這段對話卻溫暖也鼓舞了我，勇敢去做有熱情的事，無論幾歲都不嫌遲。