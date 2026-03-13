林華洋／原來，哭跟笑一樣

讀小學一年級的女兒，有一天突然問我：「哭跟笑有什麼地方一樣？」

我幾乎是不假思索地回答她：「傷心的時候會哭，開心的時候會笑，怎麼會一樣？」

習慣想得太複雜的大人

她沒有被說服，反而歪著頭繼續追問：「把拔，你再想看看嘛。笑到流眼淚算嗎？哭跟笑都會肚子痛算嗎？」

我一邊聽，一邊開始在心裡組織長篇大論，準備從情緒、生理反應、心理學甚至人生經驗來說明「情感的極端其實會交會」。正當我還沉浸在自以為深刻的思考裡時，她忽然露出一種混合著無奈與得意的表情，補了一句：「……把拔，就筆畫數目一樣啊！都是十畫，連這個也不會。」

那一刻，我先是愣住，接著忍不住笑了出來。

原來我以為自己在談人生，她只是在寫國語作業。

但笑過之後，我卻沒有立刻翻頁。因為我突然發現，這其實正是人生最常發生的場景：問題明明很單純，我們卻習慣把它想得很複雜；答案明明就在眼前，我們卻急著往內心深處挖掘意義。孩子看的是「字」，大人看到的卻是「投射」。

哭和笑，在孩子眼中只是筆畫相同的兩個字；在大人世界裡，卻被賦予了太多標籤。哭代表脆弱，笑代表堅強；哭需要理由，笑最好得體。久而久之，我們連情緒本身都不敢直視，只剩下解釋與包裝。人生也是如此。許多困擾我們多年的問題，並不一定需要宏大的解釋。有些痛苦，並非一定要找出深層原因；有些快樂，也不必非得合理化。哭與笑，在孩子眼中只是相同的筆畫，在人生裡，或許也只是不同情境下，同一顆心的反應。

但如果換個角度想，也許女兒的答案並沒有那麼「不深刻」。人生中許多對立的事物，其實本質相近，只是呈現方式不同。痛到極致會流淚，快樂到極致也會流淚；承受太多時，無論是悲是喜，身體都會先替我們反應。就像哭與笑，寫法相同，讀音不同，卻都出自同一顆心。

女兒無意間提醒了我：有些問題，不必急著上升到大道理；而有些大道理，往往藏在最簡單的地方。當我們願意放下「一定要想得比孩子深」的執念，或許反而能看得更清楚。

人生也未必需要時時解釋，有時，只要看懂筆畫，就很不錯了。