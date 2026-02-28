有時候覺得人生就是一個接一個的排隊過程：出生後排隊等入幼稚園，上了小學開始在操場排隊伍，進職場排著等升遷，此外還有大大小小排結帳、排買便當、排爆紅手搖飲……真可說是族繁不及備載。

直至人過中年，生活物慾下降，生活餘裕多了，開始能避開尖峰時段購物，也不再覺得一股風潮起來的熱門物品非擁有不可，排隊的機會才漸漸少了些。

正為不用耗費體力心力開心，卻沒想到隨即展開另一種排隊：排醫院和長照！

原來，中年的我們開始要承擔照顧上一代的任務，我們的父母親老了，體力眼力耳力都不行，叫他們自己去看醫生是太辛苦了，他們也沒辦法獨自面對就診前後一長串複雜的流程，每一關都是漫長的等待，還不包括往返的交通時間。帶老父母上醫院看診，往往筋疲力竭，彷若打仗，一個半天就不知不覺過去了。

就醫之外更有長照需求。現在人力緊繃，住院要仰賴看護協助，但看護難找，已經不敢求好，只能先求有。住院需求往往又很臨時，只得每回碰運氣，造成等病房之外更有找看護的壓力，於是，每當遇到專業又脾氣好的看護，就趕快留下聯絡方式，誠心誠意祈求下回若再有需要，能第一時間找到對方。就算不住院，也可能面臨安養機構的需求，好的機構可遇不可求，往往只能先排隊，而這一排就要花上好幾年時間。

有時候我會想，這樣的排隊是為了上一代的醫療與照顧，但難道我們自己不會用到嗎？看著一同排隊的人，不少是同齡甚至更年輕者，在進入超高齡社會的壓力下，大家都為了同樣的需求戰戰兢兢地排著隊，這樣想來，就算自己排隊排得心都累了，也能感覺比較心平氣和了。