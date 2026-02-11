傍晚的鑰匙聲，對許多職業母親而言，是孩子在門後奔來擁抱的前奏。對我，卻像掀開一座仍在慌亂的幕後劇場。踏進家門，黑白棋子紛落於棋盤間，舞著、跳著，瞬間滑進塵埃的角落。電子狗伏在沙發縫隙搖著尾巴，像是在說：「一起來玩躲貓貓好不好？」南瓜燈籠張著嘴嚷嚷著：「不給糖，就搗蛋！」原來，失序是一種秩序，凌亂也是一道風景。

禮物是愛，傳抵卻是如此曲折

為了不讓母親善意的「顧孫」成為負擔，我選擇留職停薪。白天趕論文、夜裡哄孩子，像在尿布與學術間踩著鋼索前行。在小斑眼中的我，是螢幕背後的「鍵盤俠」。而鍵盤喀咑聲中，我試圖解構雨果‧巴爾的《聖誕劇》，卻常被孩子毫無預警的敲擊聲打斷思緒，措手不及。小斑的日常，像是一齣荒謬劇。他時而揮舞波浪鼓，在鍵盤上留下即興旋律，也拆解我自以為堅固的秩序。當我喊出「不可以！」的那一刻，竟成孩子童年自由的阻礙。

某天下午，孩子抱著電子琴吟唱唐詩〈尋隱者不遇〉。麥克風傳來銳利音符：「……只在此山中，雲深不知處。」尋隱者的「不遇」，別出心裁。回想青蔥歲月意氣風發，如今化為育兒與柴米油鹽的日常斜槓，履歷表之外，人生自有厚度。我盯著停滯的論文，慌忙中從抽屜深處取出父親自慕尼黑帶回的發條鳥。鏽翅微光，喀喀旋動，彷彿穿越時空而來。那是父親漂泊異國的身影，也是兒時記憶的殘頁。外交官的職銜光鮮，家庭卻留下空白。禮物，是他唯一能給的方式，而愛，有時只能曲折抵達孩子心裡。我把發條鳥遞給小斑，他撇過頭，嘴角倔強，我在他眼底看見當年的自己。

愛的樂章，總會在有心時響起

關掉電腦，走向被玩具占領的客廳。

抱著發條鳥，俯身邀小斑一起玩。他輕輕撥弄鳥兒的羽翼，漆皮斑駁處露出灰白內裡，像是父親鬢角生出的白髮。看著他稚拙扭轉發條，恍惚間與記憶中父親旋緊發條的側影重疊。在發條轉動的一瞬，彷彿完成宿命般的交接。鳥兒旋轉、蹦跳，喀喀聲像三代人沉默的愛，在房間裡逐一鬆解。小斑終於展露歡顏，追著發條鳥滿屋跑。我凝視那抹笑意，驟然領悟，陪伴不在時間長短，而在目光駐留；不在旋緊發條，而在放鬆手裡的力道。

母子距離，在此刻被拉近。鍵盤敲擊聲與電子琴旋律，交織成混雜卻真實的和音。我學著鬆綁自己，讓母親與研究者身分並肩而行。發條鳥從父親手中飛到我手裡，再落到小斑掌心，它跨越時光，替我們旋緊那段被忽略的親密。

我知道，成長的齒輪不必急速運轉，愛的樂章，往往在紛亂的片刻，悄然響起。