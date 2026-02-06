蔡青樺／快過年了，妳╱你，開始焦慮了嗎？

每到過年時節，媳婦，是否開始感覺焦慮呢？這些年的影視作品，不論是《82年生的金智英》或《苦盡柑來遇見你》，都能讓女性們在觀看時心有戚戚焉，時而一起破口大罵，時而陪著痛哭。

在性別意識逐漸提升的時代，媳婦對於婆媳之間「應該如何」的各種期待與規範會適度拒絕與溝通，婆婆也會採取互相尊重跟找尋新的生活重心來調節自己的生活。許多婆媳也都會選擇互不干擾，不要居住在一起，試圖減少彼此的怨懟。然而，真的不見不厭嗎？還是，依然各種波濤暗湧，在曖昧模糊的檯面下短兵相接呢？如果到「靠北婆家」或是Dcard論壇逛一圈，就會發現許多傳統期待、權力與張力仍在婆媳之間流轉。即便當代媳婦發展出許多應對策略，例如：不要同住、經濟獨立、明確溝通需求，盡可能去設定界線並維持平等的地位，卻還是會在傳統文化與期待中苦苦掙扎，也依然會有過年期間需要待在婆家張羅大小事務的困擾，或是為何不能回娘家過年的苦悶心情。

此時，或者會將期待放在雙方共同的情感對象──那個男人，是兒子也是伴侶，婆媳之間的橋梁。只是，到底是讓溝通順暢，還是造成意見堵塞，橋梁的品質卻相當因人而異。或許有人會說新好男人應該要有肩膀能站在太太這一邊，並展現擅於溝通、表達情感的一面，向長輩說清楚講明白，這樣才能使婆媳擁有良好關係。這一切真的這麼簡單嗎？男性這些年來才正開始面臨這樣的轉變：孩子要姓什麼、家事怎麼分配、下班回家可不可以耍廢、家庭財務如何分配、過年回誰家、長輩的期待如何傳達、妻子的需求如何滿足、自身的困難如何說明……這位橋梁，是否也開始感到焦慮了。

會不會，當代，過年焦慮的，不再是只有媳婦呢？

或許，我們該學會的是每一個人都要練習提升自己的性別意識，了解自身的自我價值。不再追求什麼是好婆婆、好媳婦，也不再追求什麼是好橋梁；而是學習察覺自身的局限與偏見，真正去看見每個人存在的價值，以及理解每個人的困境。且讓我們慢慢不再因為節慶而感覺焦慮與煩憂，讓節日真正成為一個相聚的日子。