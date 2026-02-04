或許到了可以當婆婆的年紀，對親友間的婆媳互動格外敏感。朋友H和媳婦和樂融融，真教人羨慕。

H告訴我，她媳婦來自山東，起初難免擔心生活背景的差異是否會造成隔閡。後來她想起自己曾和婆婆同住一屋簷下二十餘年，兩人相處愉悅，最關鍵的一點，就是婆婆從未在她面前說一句不是，或主動下指導棋。因為得以自在做自己，她便自然而然融入夫家生活。

於是，她效法婆婆當年的氣度迎接自己的媳婦。結果如何呢？H笑著說：「我和媳婦有緣吧，我們不但話題多，興趣也相同，好比我們都愛追劇，晚上她常跑到我房間，一起窩在床上邊看電視邊討論劇情，睏了她就丟下一句『今晚不回房了』，婆媳倆就在同張床上睡到天亮。」

H也提到她們都有泡足浴的習慣，「記得第一次一起泡腳時，她將足浴桶注滿溫水，放入藥草包，說：『媽，您先來泡，待會兒我再泡。』那一刻我感動到快哭出來，心想自己生的孩子都沒有這麼貼心呢！更有趣的是，我們的腳型和尺寸完全相同，為了搭配衣服或場合，還會互穿對方的鞋子。」

聽完Ｈ的分享，我試探性地問她，與媳婦朝夕共處，難道沒有不契合之處嗎？Ｈ回答：「當然有，但那只是個人生活習慣的不同，我不能因此要求她改變。彼此相處愉悅，遠比那些生活上的小細節重要。」

H的修養與智慧，讓我體悟：緣分何止是天賜，自己也可以締造良緣，不是嗎？