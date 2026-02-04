陳馨／叮在我身上的甜蜜
耶誕假期，我和父母回台南家鄉走走。身為教師的父母心繫學生即將到來的學測，便提議到孔廟買些文昌筆為學生加持。
遊覽孔廟期間，不知不覺被蚊子在腳上叮了四個包，奇癢無比。正抱怨自己獨自遭到突襲時，父親像小叮噹般從包裡拿出小護士軟膏，一邊叨念：穿短襪包覆性不足，應該要穿長襪才能保護皮膚……
霎時間，我心中冒出想撒嬌的調皮念頭，忍不住對父親說：「爸爸，你幫我擦藥吧。」要知道擁有四十年教學經歷的父母，總有不可撼動的威嚴與紀律，這舉動有些冒險──不成功便成仁。
沒想到父親當真親手在四個包上仔細地塗抹藥膏，嘴裡卻依舊調侃：「多大年紀了還像個孩子，不會照顧自己。」不曾想，出社會多年後，仍能在這一刻感受到父母對子女、對家人最純粹的愛與照顧；不曾想，三十有一的年紀，還可以像個孩子般和父母撒嬌，平常對姪女備受阿公阿嬤疼愛的吃味心情，也得以平復。
此刻，被蚊子叮上，不再是讓人「恨得腳癢癢」的事了，反而像是四個愛心，從腳上蔓延一股暖意與感動，叮在我身，卻甜在我心。
