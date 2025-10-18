關於「蕭邦鋼琴大賽」的聯想：文學獎，是否也是評審們「想再讀一次」的選擇？

最近都在追「蕭邦鋼琴大賽」，看著鋼琴家們的手指在琴鍵上飛舞，演出神乎其技的精湛樂章，老實說真的很令人震撼和感動，耳邊就這樣被蕭邦塞滿了，那個「喔，這好熟喔，到底是Op.幾號啊」不斷地變成疑問。

寫自己作品的時候，大部分對音樂（或相關）場景的描寫都是直接從「原始資料」來的，舉凡音樂會、大師班教學或是紀錄片（如：《帕爾曼的音樂遍歷》）都能成為靈感來源。追「蕭邦鋼琴大賽」也是出於同樣的理由。

嗯？我筆下男主角雖然是拉小提琴的，不過就像國史地不分家一樣，我看一個音樂會等於看全部。何況中場休息還有採訪，我也會藉此認真地看看有沒有可用之「材」（寫作材料）。

我喜歡用原始資料自己去連結想像，這樣比較能避開固定套路。

不過撇去「取材」不說，其實「蕭邦鋼琴大賽」不免讓人想起之前的「范克萊本鋼琴大賽」中評審（或指揮）所說的話：「每位音樂家都很優秀，而這麼多優秀的音樂家中，我們只能挑那個『我很想再聽到他所演奏音樂』的那位進入下一輪。」

這次蕭邦鋼琴大賽我能深刻體會到，的確有些演奏者會讓人很想知道（或期待）他在其他樂曲的詮釋上會有怎樣的表現，即使是同樣一首樂曲，因為人生歷練和對樂曲的理解、體會，以及風格的不同，就會有不同的演奏。

這讓我想到其實寫作也是一樣的。

同樣的題材不同風格、經驗、思考深度、藝術表現的作者，自然也會有不同的「詮釋」，雖然最直覺的比喻用做料理之類的來說明是最清楚易懂的，不過我個人還是喜歡「詮釋」這個詞，彷彿是經過咀嚼、反芻、再消化、吸收，之後再賦於織錦……

所以，「文學獎」是否也是評審們對於「得獎作者」的一種期待呢？期待能「再次讀到他／她的作品」（或對於未來的潛力發展有所期許），於是給獎？

我想答案或許不言而喻。

「文學獎」是否也是評審們對於「得獎作者」的一種期待呢？(圖/BingCopilot生成，X.H夜月獨步提供)

