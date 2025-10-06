飲食維護 月圓花好人不「圓圓的」

其實每個月都有月圓的時刻，為什麼農曆八月的月圓特別受人矚目與重視呢？那是因為重視家人團聚的國人，自古以來所訂定的中秋節慶，一路傳承，至今演變成「月到中秋分外明，月圓花好人團圓」，只要到了中秋節，出門在外的大部分遊子，一定會排好假期，返家和家人團聚，共享天倫。

而中秋假期家人團聚，除了出遊就是吃吃喝喝，最夯的活動莫過於家家戶戶在門口烤肉賞月，放放鞭炮慶團圓的畫面。

我以前也都是帶著老公孩子回澎湖和父母親過中秋，一直到了年過五十，母親過世，父親嚴重中風住進護理之家，我們的環保觀念與健康意識抬頭，才慢慢和孩子們改以清淡飲食，喝咖啡聊心事看月亮，享受親子相聚一起的溫馨。

我也會趁此機會跟孩子們傳達父執輩貧困年代，過中秋吃月餅、烤肉、柚子的小確幸，而現代人過食所造成的身體負擔，瘦胖兩相對比，反差很大，不過趁著年節相聚一起，共享天倫的意義卻不曾改變。

希望這個中秋節，大家都能做好身體跟環境的保養維護，讓暴飲暴食匿跡，適量飲食抬頭，不要有滿天的煙灰飄浮，讓佳節「月圓團圓人不圓圓的，環境保護你我有責」的目標實踐在每個人的身上。

