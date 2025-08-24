【詐騙實錄】意小路／難忘的投資陷阱

文／意小路

炎炎夏日讓人不禁想大口暢飲冰涼的飲料，但…我不能。

因為必須保有健康的身體 ，才能工作償還債務。

就在前幾年，因我的工作是髮型設計師（PT）收入無法固定，還要帶兩個女兒上下課去做復健，因不想錯過黃金治療期，所以打從一歲就開始學校、復健醫院兩頭跑。本就杯水車薪的我，在那時又碰到covid-19，更是雪上加霜。因此，我上網找家庭代工，在等待的同時，有人在社群帳號私訊，對方傳了很多服裝設計的照片，因為本身很喜歡藝術美學。這種有美感的設計，一直非常喜愛，有空我也會去看展 ，所以，剛開始聊天時，都在這個話題上打轉，後續轉用賴聯繫。

一直到某一天，對方問我說，想來看展嗎？在馬來西亞，我可以去接妳喔 （想當然不可能呀）當下直接拒絕，後續他又問我說，那妳想存錢，來馬來西亞玩嗎？

我也能教妳如何利用美金投資理財，還可以有利息領，馬上到帳喔。

（那時一窮二白的我，當下只想賺錢，渾然不覺自己正一步步踏入陷阱，尤其對方是一個網路上的陌生人…）

好呀，要怎麼開始？

很簡單先下載MT5 App好了截圖給我看，再教妳設定帳號密碼。完成之後對方又讓我傳信箱的通知信給他 ，看是否有確實收到（那時，我忘記隱藏密碼……）下一個步驟就是設定出金銀行法。

當下我有詢問甚麼是出金？對方說是把錢轉到戶頭的意思 （那時，我有買股票 ，以為是一樣的東西） 後來又給我一個虛擬貨幣交易所，一樣要註冊。

頭一次接觸加密貨幣的我，完全不理解這是甚麼，只知道它可以有很好的收益，而且是美股24小時都能交易。

起初 ，我有第一筆小小的獲利（2000元）後續又跟我說，要有高利潤，本金就要多，那時沒錢，他又教我辦信貸，等借到手之後，又聯絡幣商來收現金，賣成U之後，打到一個境外的投資平台，程序就算完成。

第一次是用信貸，後續是用保單貸款，還有民間借貸，最後連機車都拿去借款，加總起來約88萬（我都不曉得原來自己能借到這麼多）全部投入了對方所說的那個投資平台，只要等收益就好。這些借款的方式，都是那位陌生朋友所教授，話術則是由民間借貸的服務人員給的，借款的同時，跟銀行接洽的SOP也一併告知。（不外乎家裡裝修或是要進修課程之類的）甚至還能改變我的存款紀錄，取得銀行信任撥款到指定帳戶，就這樣一步一步的踏入陷阱裡。像砧板上的肉任人宰割。

在某一天下午，我詢問現在收益如何？還回覆我說，不用擔心。妳的收益晚點就會轉到帳戶了，殊不知，在下班之後，我點開聯絡人時，對方已退出聊天室。連帶原先的社群帳號也斷了！聯繫不到的當下，我冷汗直流，驚覺自己遇到詐騙。

隔天一早到派出所報案，但因我沒有對方的聯絡電話，只有對話紀錄，境外投資平台也是詐騙警示，真的欲哭無淚……

跟前夫告知時，我被一頓痛罵，怎麼這麼笨？會這麼相信別人，自己欠的債自己還！

無奈之餘只能找娘家求助，在家人的幫忙下，陸續還清了部分借款，但最可怕的是，因為那時我簽的是本票，繳了一期後，發現我無力償還每個月約二萬五的借款，本金加上利息，將近一百萬。

家人解約了保單及賣掉股票，連帶遠嫁香港的妹妹也來幫忙⋯⋯只能說，因為自己過於急著想增加收入，卻誤信對方說不能跟家人說的話術（若真的有那麼好賺 ，為何不能公開跟親朋好友說，讓她們也一起來參與）千金難買早知道，後悔也來不及。

之後，因為要償還債務，我轉換跑道，白天從事居服，晚上在賣場當計時人員，經濟狀況才開始慢慢緩解，生活品質也跟著改善。

想要投資理財 不能過於躁進 還是要多方理解並求證 才能真的賺到屬於自己的哪一份踏實啊！