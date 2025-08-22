【詐騙實錄】春虫虫／夢醒

文／春虫虫

那天，我在社群平台上看到一則「兒童繪畫比賽」的廣告。活動免費，若得獎還有獎金獎狀，對一位想讓孩子多點成就感的媽媽來說，真的很有吸引力。

我加入了對方提供的 LINE 群組。裡面成員活躍、氣氛溫馨，有自稱是家長的成員分享育兒心得，還有「活動主辦人」自稱是某公益組織的執行長，經常貼出捐款收據，貼出資助弱勢兒童活動的照片。大家留言讚嘆不已，信任感迅速建立。

沒幾天，那位執行長私訊我。他說我孩子很有天分，畫得很棒，還誇我是很有遠見的媽媽。他進一步分享，自己也有孩子，目前靠操作虛擬貨幣投資為孩子存教育基金，甚至願意「免費帶我做」。

一開始我拒絕了。但他說可以從小額試試，還秀出平台畫面與對帳單。

我試著匯了幾千元，隔天竟看到幾百元「獲利」，還真的能提領。我動搖了。

他每天都跟我用LINE聊天，像朋友一樣鼓勵我，分享人生經驗。有一天，他說：「一次投資 100 萬，我們內部套利團隊能讓妳穩賺 1500 萬。這是妳人生的轉捩點。」當時的我，婚姻正陷入低谷，未來不安。我開始想：我要靠自己，為我和孩子打造可以依靠的未來。最後，我咬牙拿出全部積蓄、解掉保險，甚至向銀行借錢，湊足了110萬元，準備「一次翻身」。

匯款後不久，他興奮告訴我：「妳帳戶裡的獲利已達1500萬元以上，準備撥款！」我簡直不敢相信，我竟有1500萬，我的夢想即將實現，那天一整天超開心。但隔天早上接到「金流公司」通知，說因我帳戶歷來資金低，這筆大金額會引發金管會反洗錢審查，我必須再匯獲利的10%，也就是157萬作為「資金用途證明」，系統確認後即可放款，這筆錢會原額退還。

我當時已經完全沒錢，不知如何是好，急忙向執行長求救，他非常「好心」表示：「我借妳60萬，一起完成審核。」我感動得流淚，覺得這世上竟還有這麼好心且信任我的人。於是，為了拿回獲利，我又再次努力湊錢，終於湊齊剩下的錢，加上他借的60萬，一起匯了157萬元。

接著，我被封鎖了。平台登不進去，群組消失，執行長不見了，客服不再回應。我才發現，我從頭到尾，只是被他們精密設計操控的其中一個「投資目標」。

茫然不知如何是好的我，腦中一片空白。痛哭過後，腦中第一個想法是報警，但最後我沒有報警。不是因為我不想追討，而是因為我太害怕，因為一旦報警，一切將公諸於世。怕被家人發現、怕被責備、怕被看不起。再三問自己:這麼明顯的詐騙行為，竟然會選擇相信?明知天下沒有一步登天的事，卻還癡心妄想自己會是例外的那個幸運兒，結果黃梁一夢瞬間被現實打醒，真的是愚蠢至極。但再多的懊悔也無濟於事。

接下來的日子，我得面對債務、面對日常的生活開銷、面對孩子天真的笑容……還得裝作一切都沒發生過。我無數次想結束這一切。我曾站在陽台邊、也站過懸崖邊，心想著：「只要跳下去，或許就解脫了。」

但我想到孩子。我不能讓孩子從此沒有媽媽。我不能讓孩子知道，媽媽是因為一場夢醒來太痛，就逃走了。我擦乾眼淚，退一步，又退一步。不是為了認輸，而是為了活下來，為自己的所作所為負責。

這篇文章，是我親身經歷的紀錄。事發在去年，一年多過去，現在的我不是沒事的人，我還在負債、還在為自己行為後果努力負責。

但我想對你說：如果你正在滑手機，看見一個看似溫暖的活動，看見有人親切邀你投資、穩賺不賠，還說「只要一筆錢就能翻身」，請你立刻停下來。因為這種「機會」很可能就是精心包裝的陷阱。它利用你愛孩子、想翻身、正孤獨的心理，讓你一步步放下警戒，直到連最後一點希望也被奪走。

我跌得很深很深，現在還在努力向上爬。我不知還要努力多久，才能讓生活回到正軌。我想讓這段痛苦有意義，讓它變成提醒他人的力量。

我接到「金流公司」通知。圖春虫虫提供