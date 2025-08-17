【詐騙實錄】木秦／你再跑，我就要開槍了

文／木秦

這事件發生至今已十餘載。那是個天青日朗無事掛心的上午，正沉迷在小說世界裡悠閒的放空自己。突然接到自稱是檢察官的電話，好心告知身份證資料外洩帳戶被盜用，必須將錢提存出來保全。這麼俗濫的老梗理當不必相信，但之前家族成員為了某限量贈品，硬是將全家族的身份證借走參加抽獎，當時心理頗有微詞，礙於家族情感，還是乖乖交出身份證。毫無防備下突然接到檢警的電話，當時擔心個資被盜用的事果然發生了。我自行腦補對號入座，順理成章成為詐騙悲劇的主角。

中了圈套的人彷彿被魑魅魍魎附身，儘管平日再精明機靈經驗老道，非但不懷疑自己落入低級詐騙陷阱，還趕緊配合關閉大腦奉上身家財產給「值得信任的檢警」。

為避免詐騙期間有人打電話來攪局，假檢警輪流打電話佔線不讓我掛掉，除了核對身家個資和財產外，亦再三提醒偵查不公開，整件事絕不能讓第三者知情，以免牽連無辜人涉案。我驚嚇恐懼哭到哽咽發抖無法說話，假檢警安撫我冷靜下來不要擔心，只要聽命行事保證沒事。我氣自己不該基於人情將身份證借給家人，焦急擔憂得不知所措，只能相信他們任憑擺佈。

假檢警問我穿什麼衣服、長什麼樣子、準備到哪裡領錢，並約好在土地公廟前，將現金交給穿什麼色衣服並持有證件的檢警助理。再次叮嚀，期間絕不可和任何人說話，以免透露案情妨礙偵辦。失去理智的我，沒有打電話向任何人求助，慌張的出門領錢，深怕耽擱了時間，財產被騙走外，還得負刑事責任。驅車前去常往來的金融機構，行員是熟面孔，知道我要領鉅款，有詢問用途，我隨口說個理由帶過，畢竟我看起來聰明伶俐，行員亦不覺有異。領到錢後，趕緊騎車回家，再前往土地公廟。

一路上我不斷向觀世音菩薩祈求，請菩薩保佑我順利度過難關。土地公廟前有幾位信徒正虔誠參拜，日頭赤炎炎，陽光灑在香爐案桌上，煙火裊裊莊嚴光明的景象，對照我內心的黑暗無助，彷彿是平行時空。我雖仍魂不守舍，腦袋卻逐漸清明。那位號稱檢警助理之人，長相穿著並無公職人員的氣質樣貌，出示的證件簡直粗製濫造。我立即發現這是詐騙，慢慢疏遠他並撥打110報案。

對方察覺我沒有和他對話，也沒有交出錢，趕緊打電話求助。詐騙集團驚覺有異不斷打電話來指示，我佯稱收訊不好直接掛電話，對方不放棄一直打來，我快招架不住，警察卻遲遲未出現，簡直度秒如年的漫長煎熬。連打了三次110後，一輛黑色警車終於出現，卻只有一位警察。我向警察指示車手就在前方並坐上警車，車手開始奔跑，拐了大彎穿越馬路跑進公園，警車向前行駛追趕上去，隨後停在路邊下車追捕。敵不過年輕車手奔跑速度，警察大聲喝斥：「你再跑，我就要開槍了！」嫌犯束手就擒，被扣上手銬帶上警車。但警察必須在後座戒護嫌犯，只得由我駕著警車載他倆回警局。到了警局，我將警車鑰匙放在值班櫃檯上，值班警員露出驚訝表情，主管即刻派了兩組人馬巡邏，果然在附近逮到另一名共犯。

筆錄調查時，警察們覺得我根本故意誘騙詐騙集團上鉤，除了財產分毫未損、現場逮到兩名車手外，周旋期間，假檢警留下明確電話號碼得以溯源；出庭作證時，法警也好奇詢問怎麼能逃過詐騙。我並非故意誘敵，被縝密手法操弄得思覺失調是真的、眼淚與領出來的現金也是真的，但被舉頭三尺的神佛庇佑而安全脫身也是真的。最後犯罪集團落網，判決書裡詳述多名被害者的案例著實令人同情。被逮的車手還未成年，青少年涉世未深誤當車手因而觸法的案例不少，加強青少年打工識詐教育實有必要。