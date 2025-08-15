【詐騙實錄】碎痕／大話術時代

文／碎痕

做為一個青壯代的3C使用者，短影片的詐騙實錄總是當笑話看一笑置之，認為自己才不會傻到被騙。但當詐騙電話響起，才知道戴了顆紅鼻子，小丑原來是我自己。

某個炎炎夏日的星期六下午，我與女友在華山逛展。身上忽然感受到一陣不尋常的震動，我跟女友點頭致意到一旁無人的地方接電話。對方開頭自稱是X牌保健食品的客服人員，詢問是否在兩個月前購買他們的產品。如果我不曾網購這時就會掛斷電話了，但巧的是我真的在兩個月內購買了該牌保健食品，因此對話框開啟了。

對方：由於我們公司日前遭駭客入侵，客戶資料遭到盜用在網站上下了一筆1萬6000元的訂單。想詢問您當初在公司留下的信用卡是哪間銀行？

我：忘記是「X銀行」或是「A銀行」。

對方：請問末四碼是1234或是5678嗎？

我查看了錢包裡的信用卡，末四碼與對方所說有異，開始起了點小疑心。

對方：這四碼是客服電話的後四碼，信用卡資料屬於客戶個人隱私，我們這邊是看不到的。

我：那應該是A銀行。

對方：好的，我們這邊會協助做取消的動作。由於金額較大，銀行那邊可能會做詢問，您可以直接說因為公司遭到駭客盜用導致。真的很不好意思麻煩您，五天後請您留意當初留下的地址，我們有份致歉的小禮物寄出。

隨後我就繼續逛展，但好心情早就那通電話打散了。理所當然的，過了20分鐘就接到自稱A銀行的客服電話。

對方：剛才收到X牌公司取消訂單的電話，請問是發生什麼情況呢？

我：對方聲稱公司遭到駭客入侵資料遭到盜用。

對方：了解。由於客戶遭到冒用，根據合約內容我們會代客戶向公司求償一筆5000元的補償。為了確認客戶的信息，要先向您確認最後一筆消費時間與金額。

我：吳柏熊的消費，共計520元。

對方：好的，這邊確認金額正確。那請問退款帳號為何呢?

原本我的嘴唇微微抽動，準備報出自己的銀行帳號。這時因為聽到「陌生女聲」醋意大發而陪我全程聆聽的女友，默默的在手機打起字。

「掛掉電話，這是詐騙。」

「今天是週六，銀行不會上班」

我心中的警鈴忽然全力敲響，直覺這通電話不對勁。隨意掰了個正在忙的理由，掛斷電話撥打165電話求證。果不其然，該電話是詐騙常見號碼。

就差一點點，自己的個人資料就要被詐團騙走。幸好身邊還有個機警的女友，即時出手才免於被騙的命運。心有餘悸的我，事後復盤也整理了可疑的地方希望幫助大家不要被騙。

1、第一點，也是最重要的一點。銀行客服一樣是週休二日，不會因為退款的問題在假日主動撥打電話給用戶。

2、客服電話是公開資料，與信用卡上的客服電話對上是理所當然。

3、根據「銀行法」規定，沒有銀行替客戶追債的法源依據。

4、無論如何，任何人跟你要銀行帳號都不要給。

5、再強調一次，週休二日客服也要休息。

雖然這次遇上詐騙的話術，很多細節似乎都很合理。但話術就是真真假假、虛實參半的一種伎倆。讓你誤信這些是必要的流程，而乖乖交出自己的個人資料。雖然反詐騙宣傳有好幾點，但我只要強調最重要的一點，不要透露帳戶號碼！只要記住這點，任何其他事情都能延後處理。