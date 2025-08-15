【詐騙實錄】星禾／媽，借我錢投資，這個一定賺

文／星禾

在某一天的晚上，婆婆說：你老公的手機是不是換了？我說對啊，手機換了，摔壞了，怎麼了嗎？

婆婆欲言又止的想再多問些什麼，或講些什麼但後來又作罷，事後我回想才驚覺說話表達不完整，導致遺憾的發生……

隔天老公打來質問我昨天發生什麼事，只說了一句媽媽被騙了！我就問真得嗎？怎麼回事，為什麼會被騙。印象中婆婆是個很聰明不輕易相信別人的人，就算對象是你也會一而問再而問清楚才會下決定，這次怎麼那麼輕易把錢轉出去？

原來在婆婆問我老公的手機是不是換了，在她問我這件事時，詐騙的人就找上她，但當下婆婆沒說我也沒問，所以不曉得是怎麼回事，除非我有神算指……

由於老公手機摔壞去送修那不曉得這樣會被不肖人士拿去利用，但為何會知道婆婆是老公的媽媽，可能是手機上有備註吧？

那詐騙的人是怎麼得手的，就在於詐騙的人先傳了line跟婆婆說，媽：我的手機壞了，門號換了，你先改加我這個門號的line。

婆婆就加了老公新的手機號碼並互加了line，但是當天晚上她確實有來問我，老公的手機是不是換了？對啊，是換了，但我有說了一句，電話號碼是一樣的，原來婆婆沒聽進去……

這個詐騙的門號就陸續和婆婆互line，一開始是說要先借錢開銷不夠，最後就說有個投資不錯想來投資，但現金不夠要跟婆婆借錢。

因為婆婆就是喜歡投資的個性，而且又是兒子借錢，反正會還錢，所以不疑有它，一開始婆婆先轉了2萬。2萬對婆婆來說沒算什麼，後來沒多久又說要再借30萬。婆婆雖然猶豫了，但還是轉帳，只是事後馬上就打來我家說要我老公分期還錢，老公馬上回說我哪時跟妳借了錢，我怎麼不知道，後來婆婆就對質說你不是說要投資什麼嗎？你在line上跟我說的，後來老公就說沒傳line給婆婆，之後立馬回婆家去確認是發生什麼事了……

婆婆聽了驚覺不對勁打line給說是她兒子的詐騙集團，結果被封鎖，對方也不讀訊息，然後老公就跟婆婆說至始至終沒有換過手機號碼，只換了手機。

我講的話婆婆為何不相信，卻相信個詐騙，所以就被騙了，那也只能馬上立案報警處理了，直到現在還未找到詐騙的人，所以錢也追討不回。

經過這個事件也讓我知道聰明反被聰明誤的道理，婆婆是家中掌權者，管理錢財的女強人，但卻反而因為太會投資，覺得有錢賺，機不可失而受了詐騙集團的當，那就算當下我們去找了維修的公司，對方也說不關他們的事情，所以也只能自認倒楣，報案等後續結果了。現在的詐騙層出不窮，手段越來越高竿，這是自己親人真實發生的案件，也希望能幫到大家別被騙了。