【詐騙實錄】饒鈺聖／「躺賺5萬月」的虛擬貓陷阱：我用 50萬積蓄買下這句騙局警語

文／饒鈺聖

當理財顧問把「派特寵物街」的宣傳頁推到我面前時，螢幕上跳動的電子貓圖標還在閃爍著「區塊鏈技術」「穩賺不賠」的光暈。誰能想到，這只號稱「每天自動生利息」的虛擬寵物，會成為吞噬我50萬積蓄的無底洞，我們都以為自己抓住了財富密碼，卻在騙局崩塌時才看清，所謂「躺賺5萬/月」的承諾，不過是騙子用代碼編織的華麗囚籠。

一、從「低門檻投資」到「財富自由」的幻夢

故事開始於2019年那個區塊鏈概念爆火的夏天。當時我在一個理財群裡看到有人分享「虛擬寵物被動收入」，聲稱只要花4000元認購一隻虛擬貓，七天後就能獲得20%的收益，不同價格的虛擬貓，一日最高可獲得40%收益，推薦新人加入，還能獲得高額利潤。

起初我半信半疑，但群裡不斷有人曬出「日賺3萬元」的截圖，甚至有「資深玩家」現身說法，稱自己一個月買10隻虛擬貓，實現了月入百萬以上的被動收入。

「這不是賭博，是區塊鏈去中心化投資。」推薦人指著宣傳頁上的術語解釋，「每隻貓都有唯一鏈碼，就像現實中的寵物一樣會‘繁殖’，小貓還能賣高價。」在「低風險高回報」包裝下，我從4000元開始投資入坑，最後每月投入十萬元資本，購買高報酬虛擬貓。起初兩週，帳戶裡的數字每天都在增長，提現也暢通無阻，放下戒心，甚至說服父母拿出30萬追加投資，幻想著半年後就可以滾出人生第一桶金。

二、當「黑客攻擊」成為捲款的信號

2020年3月，平台突然發佈公告稱「遭黑客攻擊」，暫停交易3天。群裡的管理員不斷安撫：「技術團隊正在搶修，大家耐心等待，收益會補發。」但第三天晚上，當我再次登錄時，發現頁面只剩下一片空白，客服微信不回，推薦人也拉黑了我。直到這時，我才在新聞裡看到南投檢警破獲「派特寵物街」詐騙案的消息——原來所謂的區塊鏈寵物，不過是後台操控的數字遊戲，前期正常交易只是為了放長線釣大魚，當投資人追加資金後，「黑客攻擊」就成了捲款跑路的慣用伎倆。

和我一樣血本無歸的受害者有上百人，有人用養老錢投資，有人抵押了房產，以 「保證獲利」 為誘餌，累計吸金數億元，惡性倒閉席捲血汗錢。而我那50 萬積蓄，至今仍躺在騙子的贓款帳戶裡，不知何時才能追回。

三、騙局背後的「心理學陷阱」與防騙指南

現在復盤整個過程，才發現騙局裡藏滿了精心設計的心理陷阱：以「區塊鏈」「元宇宙」等概念包裝，利用對新技術的敬畏；通過「日賺千元」的短期收益製造 「錯過就虧」的焦慮；用「介紹獎金」鼓勵受害者發展下線，形成傳銷式擴散。這類詐騙本質上是「龐氏騙局」的變種，靠新投資人的錢來支付舊投資人的「收益」，一旦沒有新鮮血液注入，平台必然崩盤。

如今與朋友聊到詐騙時，我都會分享這段經歷，只為讓更多人看清虛擬寵物投資的真面目：

★警惕「保證獲利」的承諾：任何投資都有風險，號稱「穩賺不賠」的項目 99% 是騙局；

★遠離「拉人頭」的模式：靠發展下線拿獎勵的機制，有很高的機率涉及傳銷違法犯罪；

★核實項目資質：正規區塊鏈項目會公開技術細節和團隊資訊，而詐騙平台往往只有華麗的宣傳頁；

★保護個人資訊：不要輕易向不明平台提供銀行卡、身份證等敏感資訊，避免被用於開設人頭帳戶。

寫下這篇文章時，我電腦裡還放著那份用來紀錄收益的「帳目檔案」，它像一道傷疤，時刻提醒我：在這個充斥著技術噱頭的時代，比「躺賺」更珍貴的，是對常識的堅守和對貪婪的警惕。如果當初能撥打165反詐騙專線諮詢，如果能多查一下平台背後的公司資質，或許就能避開這個陷阱。但人生沒有如果，我唯一能做的，就是用自己的教訓，為更多人敲響警鐘——當有人告訴你 「被動收入月賺5萬」時，請記住：你想賺的是利息，騙子盯的卻是你的本金。