【徵文入選】小刺蝟／「日常」竟是詐騙

文／小刺蝟

日新月異，科技發展迅速，現今社會「人手一機」已成為常態，然而不懷好意的詐騙集團，也藉由現今社會的風潮，漸漸將詐騙手法潛入我們的生活，只要一不小心警覺性降低，就會立刻掉入詐騙集團早已設下的陷阱，除了使自己荷包大失血，甚至可能背上龐大貸款的經濟壓力。

手機通知「叮咚」一聲，正在聚精會神準備隔天考試的我，瞬間被這聲音給吸引，拿起手機定睛一看，發現是之前生病曾在醫院照顧過我的白衣天使傳送來一則訊息。原本聚精會神的我依舊抵擋不住自己好奇心，在點開訊息前，心裡上演上百個小劇場，開心地想著：「這個護理師姐姐該不會是要關心我的身體狀況吧？怎麼那麼貼心!」用顫抖的雙手點進訊息，僅僅跳出三個字「在忙嗎？」，單純的我也不疑有他，以為只是純粹要跟我說事情，擔心打擾到我，於是我便回覆：「正在埋首苦讀中，怎麼了嗎？」我就這樣一步一步地走進詐騙集團早已佈好的局，這時又跳出新的一則訊息寫著：「我的賴被鎖，幫我輔助認證一下可以嗎？」此時我的理智線瞬間恢復，這句話讓我的心遲疑了一下。

我的第一直覺還沒想到是詐騙，我只是頭上冒出無數個問號，通常要認證不是都會找身旁或熟識的人嗎？怎麼會找一個是醫病關係的病人來幫忙認證，而且還是找未成年的小孩？這些疑惑讓我立刻拿著手機轉身問坐在我身後處理家務的媽媽，果然比我早出生二十六年的媽媽，歷經了社會的各種風吹雨打，一眼就看出這是詐騙，我也才突然恍然大悟，原來一切都是騙局，我們趕緊連絡她的其他護理師同事，請他們告訴這位護理師她的帳號被盜用了，預防有更多和我一樣警覺性低的人被受騙，這位護理師也立刻在社群媒體發文告訴大家他的帳號被盜用，不要回覆任何訊息，這才讓這件事得以順利解決！

而在這件事發生後，我也開始反省起自己，假如不是這位護理師傳訊息給我，而是金蘭之交傳送給我這封訊息，我一定不會遲疑任何一秒，立刻拔刀相助，最後成為那位傻傻的受害者，豈不是因為防備心太弱，而導致一舉兩失的悲劇，既幫不到朋友的忙，更為自己添了帳號被盜的大忙！我也開始省思起自己差點輕易被詐騙的原因，除了前面提到的太有義氣和沒有警覺心，我覺得最大的原因是社會經驗過於不足而導致。

但我也只是個剛過二八年華的青春高中生，僅僅16年多的歲月，要如何累積社會經驗呢？其實每日閱讀新聞就是一個很棒的方法，而且可以立即了解到最新的詐騙手法，雖然高中生活總是馬不停蹄的讀書準備各項考試，但時間是自己找出來的，利用吃飯的短短半小時，將平常追的韓劇改為新聞瀏覽，又或是利用上下學通勤放空的時間，聽聽廣播了解近期的時事，既可以好好利用零碎時間，又可以增加社會經驗，豈不是一舉兩得嗎？我想，只要平時保持警戒心，對於周遭的人事物多一份洞悉與觀察，遇到可疑之處也能小心求證。相信下次如果再次收到「在忙嗎？」的訊息，你可以自信地按下封鎖鍵！也可以多和朋友分享新的詐騙手法，讓大家都能保護好自己的荷包，使詐騙集團無計可施。