《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》兩儀式x鮮花 亂入校園系列作最活潑章節

超稀有珍藏登場！《空之境界》第六章獨家限量海報套票震撼開賣

系列作最活潑的章節《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》將於3月20日（五）全台大銀幕上映！《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》故事敘述某日，「伽藍之堂」接獲調查禮園女學院怪異事件的委託，黑桐鮮花奉命出動。而為了支援毫無靈視能力的鮮花，橙子指派的「祕密兵器」竟是她最討厭、也是最嫉妒的對象——兩儀式。個性相剋的兩人，將在靜謐的冬日校園裡，展開一場奇異又爆笑的校園推理劇！

為迎接本作在台上映，電影公司車庫娛樂特別推出👉《空之境界劇場版：第六章 忘卻錄音》獨家限量海報套票，套票內含ibon電影票1 張、式與鮮花款特殊工藝海報1張，極具收藏價值。數量有限，售完為止。

《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》有別於前幾部作品的風格，由「黑桐鮮花」首次擔綱主角，讓這名「傲嬌少女」獨挑「妖精事件」的調查任務，和死對頭「兩儀式」展開青春的校園推理劇！《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》故事背景發生在冬日的校園，結合魔術事件與修行鬥志，展現系列少見的輕快節奏！且這次「ufotable」團隊以柔和畫面與留白節奏，營造優雅中又帶詭譎的異常氛圍，在看似輕鬆的調查背後，埋藏角色情感轉折與未竟的心結伏筆。

《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》在日本上映當時，為「兩儀式」配音的坂本真綾、「黑桐幹也」的鈴村健一、「黑桐鮮花」的藤村步、「黃路美沙夜」的水樹奈奈，以及導演三浦貴博都特地參加影人場與觀眾見面。三浦貴博導演表示：「這次決定讓本作的風格和氛圍有別於之前的第一章到第五章，最苦惱的部分，就是至今都是述說『式』的故事，但這次則是以『鮮花』這個角色為主，不知道原作粉絲和觀眾觀賞完後會有什麼感想。但今天聽到各位在觀賞完後的掌聲，讓我覺得非常開心！」《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》，將於3月20日（五）全台上映！

《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》。圖/車庫娛樂提供

「兩儀式」坂本真綾自認將「黑桐鮮花」藤村步當妹妹般疼愛！

《空之境界劇場版》系列之前的章節故事都是以兩儀式的視角展開，但在《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》中則以「黑桐鮮花」對親哥哥「黑桐幹也」的心意為主軸，在系列作中是十分特別的一部作品。「黑桐鮮花」這個角色最大的魅力在於，她不清楚自己擁有的危險性、熱情以及不設防的特性，只是一味地、單純地喜歡「黑桐幹也」這個人。「黑桐鮮花」明知喜歡親哥哥「黑桐幹也」是禁忌，但仍真心地愛上了對方。後來她十分嫉妒和哥哥喜歡的「兩儀式」，便拜「蒼崎橙子」為師，投身於魔術的修行。「黑桐鮮花」與生俱來的聰明與認真的個性，也讓她捲入不知對方真面目的怪異事件。

為「黑桐鮮花」一角配音的藤村步表示：「《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》就如工作人員們所說的宛如『鮮花祭』，充滿著『鮮花』的可愛，對『幹也』堅定的心意和正義感等，我很認真地揣摩了這個角色。雖然也有一些令人難為情的場面，但很榮幸能將『鮮花』的可愛傳達給大家！」為「兩儀式」配音的坂本真綾則表示：「在本作中『黑桐鮮花』是主角，『式』則多以客觀的角度去看待整個事件，我也從本作中強烈感受到『式』真的將『鮮花』當成自己妹妹一樣疼愛。」

《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》。圖/車庫娛樂提供

「聲優天后」水樹奈奈今年4月將再度來臺灣開唱，她在《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》為要角「黃路美沙夜」配音，對於參與《空之境界》系列的感想，水樹奈奈表示：「其他位共演者都很溫暖地歡迎我來到《空之境界》的世界。我不常詮釋大笑又冷酷的角色，這次很開心能說出『很好』這句臺詞，遇見那麼棒的角色！」而對於本作中印象最深刻的部分，水樹奈奈開心地分享：「以『美沙夜』這角色而言，應該是她的大笑和『很好』這句臺詞。但我自己則覺得『鮮花』很可愛，在進行配音時，也常讓我感到很心動，看著『式』和『鮮花』兩人對話的模樣，就讓我忍不住微笑。」

坂本真綾也透露她覺得「鮮花」這個角色真的很可愛，她說：「我比之前更喜歡『鮮花』這個角色了！另外，我也很喜歡水樹奈奈小姐詮釋『很好』這句臺詞的感覺，真的很棒，會成為留在回憶裡的經典臺詞！而且本作還埋下第七章的伏筆，讓人很想快點看到下一部作品。」藤村步也分享自己最喜歡的場面，她表示：「『鮮花』的部分有很多有趣的場面呢，其中我最喜歡她『揮拳！』的那一幕，還有『鮮花』第一次戰鬥的場面。那畫面非常美，觀賞時覺得很引以為傲，也真的很開心能參與如此精彩的作品！」為「黑桐幹也」配音的鈴村健一則表示：「前幾部作品中，總是以『式』和『幹也』的對話收尾，但這次則是『幹也』和『鮮花』一起，令人感到很新鮮，覺得最後那一幕很棒！」《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》，將於3月20日（五）全台上映！

《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》。圖/車庫娛樂提供

《空之境界劇場版：第六章 「忘卻錄音」》。圖/車庫娛樂提供