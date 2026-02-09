2026台北國際動漫節／千千夜x大小喵x小跳步合體 《君為后》《與魔女的新婚契約》甜蜜首發

近期討論度滿滿的最新連載作品《君為后》、《贈予你的魔法》、《與魔女的新婚契約》，畫風清新又精緻，題材有趣又亮眼！為慶祝《君為后》、《與魔女的新婚契約》於二月推出新連載，以及《贈予你的魔法》單行本第一集發售，東立出版社於2月8日台北國際動漫節，以情人節巧克力為主題，不只特別邀請作者千千夜老師、大小喵老師與小跳步老師，盛大舉辦聯合簽名會，也藉此難得機會談談三部新作最初創作的契機，繪製時的靈感與設計巧思。

千千夜老師前期作品為帶有奇幻風格的少女漫畫《紫月之朧》，而後以古風為主，創作《雪無香》、《逍遙樂》。筆下角色瀟灑肆意，為生活與理念努力，此次《君為后》帶來首部穿越BL的創作題材，撲朔迷離的劇情中帶點趣味，讓人期待後續發展。大小喵老師代表作品有活潑明亮、可愛又少女畫風的《100分男友與哥哥們的戰爭》，也曾嘗試懸疑灰暗系的《青鳥的幻象》，以細膩情感與成熟畫技吸引讀者。

本次《贈予你的魔法》首度挑戰BL作品，透過性格截然不同的角色，描繪一段日常又揪心的故事。小跳步老師漫畫商業出道作為《黑色流星》，畫風清新亮眼、擅長繪製可愛的女孩子，作品畫工及畫面讓人眼睛一亮！後續創作的古裝作品《文武雙全》，以奇幻又輕鬆的故事得到讀者支持喜愛。新作《與魔女的新婚契約》為首度嘗試GL百合作品，獨特世界觀及外型華麗的主角們十足吸引目光。

2026台北國際動漫節，-Choco Sweetie-千千夜、大小喵、小跳步聯合簽名會登場。圖/東立出版社提供

2026台北國際動漫節，千千夜老師（左）、大小喵老師（中）、小跳步老師（右）與讀者大合照。圖/東立出版社提供

簽名會當日眾多讀者踴躍參與，現場氣氛十分熱鬧。本次活動一大亮點為三款老師們專為活動全新繪製，以「情人節x巧克力」為主題的簽名板，畫面中展示兩位主角甜蜜動人的互動，更點綴閃亮炫彩的特殊工藝，在燈光下能看出多層次的視覺效果，令獲贈讀者讚嘆不已。結合老師現場親筆簽名的溫度，這份收藏品成為粉絲心中珍貴的活動紀念。舞台佈置同樣展現出繽紛、可愛又有質感的風格，不僅擺放大型掛布、等身角色人形立牌，更同步展示連載期間的精緻主視覺，與多樣相關周邊配件，豐富佈置吸引讀者們紛紛拍照，紀錄與心儀作品同框的夢幻時刻。

2026台北國際動漫節，-Choco Sweetie-千千夜、大小喵、小跳步聯合簽名會登場。圖/東立出版社提供

活動中，四位老師大方分享了各自偏好的創作題材與角色屬性。千千夜老師表示並沒有特別鍾愛的題材或角色，只要整體氛圍活潑鮮明、輕鬆愉快，都是自己喜歡的創作方向。大小喵老師則喜歡描寫可愛又溫馨的故事，在角色設定方面，特別偏好單純但不幼稚、即使受挫也不輕言放棄的人物。小跳步老師則說這部作品正是她喜歡的題材和角色屬性，希望讀者們也能感受到這份魅力！

談及創作靈感與心路歷程，千千夜老師提及《君為后》是長時間零散的想法匯聚而成，靈感來源相當多元，甚至笑稱是穿越劇看得太多，才讓想法自然往那個方向發展。大小喵老師希望畫一個「把曾經收到的溫柔，再一次傳遞出去的故事。」《贈予你的魔法》描繪的並非奇幻世界的魔法，而是在人與人的情感交流中誕生的魔法。小跳步老師則分享會創作《與魔女的新婚契約》這個故事的契機，是源自於自己的一場夢境。

2026台北國際動漫節，-Choco Sweetie-千千夜、大小喵、小跳步聯合簽名會登場。圖/東立出版社提供

接著進入最受期待的簽名環節，讀者上台與老師們暖心互動，親手將卡片贈送給老師，並獲得極具收藏價值的親筆簽名。為了回饋粉絲熱情支持，現場特別規劃了三部作品的有獎徵答，讓讀者將作者與東立精心準備的限量小禮物帶回家。問答最後當粉絲聊起對三部新作的初印象與閱讀感想時，許多人表白對角色與劇情的喜愛，相當感人溫馨。此外，主持人更驚喜分享作品背後的訪談秘辛以及創作點滴，現場氣氛在知性與感性的交流中推向最高潮。

2026台北國際動漫節，讀者於有獎徵答活動中踴躍參與，獲得驚喜限定禮物。圖/東立出版社提供

活動尾聲，四位老師與各自作品的人形立牌合影留念，為這場活動增添溫暖又歡樂的美好瞬間。最後，老師們向到場支持的讀者表達誠摯感謝，並表示將持續創作更多讓大家喜愛的作品，也讓人對三部新作未來的發展充滿期待。隨著活動圓滿落幕，粉絲們帶著滿滿回憶與悸動的心情，為這場甜蜜又難忘的簽名會畫下完美句點。

未能親臨現場的粉絲，也能於東立攤位購買最新發售的《贈予你的魔法》第1集，或到東立電子書城觀看《君為后》、《與魔女的新婚契約》連載內容，滿足讀者為作品應援的心情。無論透過何種方式，都期待與喜歡三部作品的朋友們一同見證後續更為精彩、動人的劇情發展！ ★關於活動更多詳細資訊，請上東立粉專與專頁查詢。

2026台北國際動漫節，讀者於有獎徵答活動中踴躍參與，獲得驚喜限定禮物。圖/東立出版社提供