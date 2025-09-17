《一百公尺。》兩條腿一路衝到底 承載挫折、失望、焦躁、疲勞的青春賽道
★ 手塚治虫文化賞大賞史上最年輕得獎者・魚豊的連載出道作
★ 改編自日本AMAZON 4.9★超高評價原作《一百公尺。—100M—》
★《地。—關於地球的運動—》作者・魚豊的「原點」改編為劇場版電影
★《搖滾吧！中二樂團》導演岩井澤健治執導
★ 松坂桃李、染谷將太注入靈魂獻聲配音
★ Official 髭男 dism 深受原作感動打造電影主題曲
日本AMAZON 4.9星超高評價，改編自魚豐出道作品的動畫電影《一百公尺。》，由日本實力派男星松坂桃李、染谷將太聯手獻聲，將於10月3日在全台上映。原作者魚豊以《地。─關於地球的運動─》榮獲「手塚治虫文化獎」大獎，成為史上最年輕的得獎者。在該作品引發廣大迴響之後，魚豊的出道作品《一百公尺。》（日語：ひゃくえむ。）也將躍上大銀幕！這部與《地。》截然不同的作品，受到廣大讀者喜愛，紛紛驚呼「內心也跟著熱血沸騰起來了」、「我不曾在運動漫畫獲得這樣的感受」。即使在《一百公尺。》原著漫畫完結後仍具有狂熱般的人氣。
於講談社《Magazine Pocket》連載完畢的《一百公尺。─100M─》，自 2018 年連載開始便話題不斷。這部作品以「100公尺短跑」為主題，看似單純的青春競賽，卻在漫畫家魚豊筆下展現出截然不同的深度。
《一百公尺。》故事描寫天生跑得快、以速度獲得容身之處的「天才型」少年富樫，在某次比賽中初嘗敗果後，與另一名瘋狂鍛鍊的「努力型」少年小宮相遇。短短10幾秒的100公尺距離，卻有著值得賭上人生的「熱血」在其中！
電影《一百公尺。》導演岩井澤健治，曾擔任同為漫改動畫電影的《搖滾吧！中二樂團》編導，憑藉該片榮獲「加拿大渥太華國際動畫影展」最佳動畫長片、素有動畫界奧斯卡之稱的「美國安妮獎」提名等多項國際影展大獎肯定，在國際間嶄露頭角。事實上，岩井澤導演並非動畫科班出身，是靠著向日本知名導演石井輝男學習電影拍攝手法，加上自學的動畫技巧而達到此成就。
本次將《一百公尺。─100M─》電影動畫化，岩井澤導演將以他獨特的鏡頭語言和手繪質感，與曾參與多部《機動戰士鋼彈》系列電影、《東京復仇者》等作的編劇武藤康之聯手，在大銀幕上全力呈現速度與情感，令人相當期待，電影《一百公尺。》在10月3日全台上映。
