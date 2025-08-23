《麵包超人電影版：小水滴的英雄！》感受愛與勇氣 買預售票送限定電影後背包

跨世代英雄《麵包超人》買預售票再送限定電影後背包

由作家柳瀨嵩創作的《麵包超人》，自1973年推出繪本至今超過50年歷史，跨越世代陪伴許多大朋友小朋友成長，更在今年推出全新電影《麵包超人電影版：小水滴的英雄！》，9/12起正式於全台上映，這次的電影中，麵包超人與新角色小水滴將告訴大家愛與勇氣真正的意義。

故事敘述不知道自己從哪裡來的小男孩——小水滴，在他與麵包超人一行人相處的過程中，產生了成為英雄的想法，但是細菌人帶來衝擊的真相，讓他決心起身面對命運、對抗細菌人，非常激勵人心且寓教於樂的劇情與設定，不僅適合全家一起觀賞，更能讓小朋友藉由故事學習及成長。

為讓更多小小朋友認識麵包超人以及這部電影，曼迪傳播特地與日方合作，推出搭配日版可愛後背包的套票，並以優惠價格300元限量販售，後背包不論裝小玩具或小點心都很適合，也可讓小朋友開始學習整理及保管自己的東西哦！預售票開賣時間及通路近期公開。配合電影上映，這次也將準備可愛的觀影禮，敬請期待。

《麵包超人電影版：小水滴的英雄！》限量預售票好禮：日版電影後背包。圖/曼迪傳播提供

《麵包超人電影版：小水滴的英雄！》誕生的意義由我自己決定！

麵包超人和平常一樣在巡邏，遇見了從天而降的不可思議男孩——小水滴，他不知道自己是從哪裡來的，但是在他跟麵包超人一行人一起生活的過程中，體會到幫助他人，並讓對方綻放笑容的喜悅，因此許下願望：「我要當英雄！」，開始將麵包超人當作哥哥崇拜。然而，知道小水滴誕生秘密的細菌人現身，令人衝擊的真相就此揭曉。小水滴淚如雨下，麵包超人溫柔地接納他。

「誕生的意義由我自己決定！」

小水滴為了大家的笑容，跟麵包超人一起挺身對抗細菌人。

《麵包超人》是位堅強又善良的正義英雄

由作家柳瀨嵩創作的繪本作品原作《麵包超人》，主角麵包超人的臉由紅豆麵包做成，是位堅強又善良的正義英雄，他與細菌人對抗，解救處於困境中的人，作品充滿了愛與勇氣、溫柔及友情，陪伴許多孩子成長茁壯，是全日本兒童的英雄。

《麵包超人》電視動畫自1988年播出至今，登場角色眾多、故事精采又有趣，廣受大小朋友喜愛。在日本除了有5座兒童博物館，在作者出生地高知縣還有麵包超人彩繪列車，2015年更在台灣設立全球第1間麵包超人海外專門店《麵包超人館 台北》，為台灣粉絲提供更多麵包超人最新情報及商品。

廣受大小朋友歡迎的《麵包超人》，接下來將繼續向大家傳達「愛與勇氣」！

