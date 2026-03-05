《榮耀：她們的法庭》哪裡看？渣男必看！三大女神特色、分集劇情懶人包

《榮耀：她們的法庭》（韓語：아너 : 그녀들의 법정，英語：Honour: Their Court) 是一部 2026年韓國法律懸疑電視劇。由朴建浩（Park Gun-ho）導演執導，主演是李奈映 、 鄭恩彩 、 李清娥 。該劇改編自瑞典同名影集《Heder》，以三位女律師為主軸，探討女性受害者在法律與社會壓力下尋求正義的過程與一宗塵封多年秘密背後的驚人真相。

《榮耀：她們的法庭》於2026年2月2日首播於韓國ENA頻道，台灣MyVideo自2月9日起跟播，全劇共12集，類型為法律、懸疑與驚悚劇；本文將帶你了解劇情概況、演員特色與看點、ppt評價、分集概要，以及大結局解析。

《榮耀：她們的法庭》劇情大綱

三位從大學時期結識並擁有 20 年深厚友情 的女律師：尹羅映（李奈映 飾）、姜信宰（鄭恩彩 飾）、黃賢珍（ 李清娥 飾）

她們一同成立律師事務所 L&J，專攻 女性犯罪受害者案件。在努力伸張法律正義的過程中，一段多年未解的秘密被揭開，讓她們面對法律以外的巨大壓力與隱藏過去。

首播劇情涉及未成年性暴力、秘密性交易 APP「Connect」 等案件，帶有強烈社會議題與懸疑氛圍，並以快節奏與高張力橋段吸引觀眾。

《榮耀：她們的法庭》。圖/MyVideo提供

《榮耀：她們的法庭》演員盤點角色分析

李奈映 、 鄭恩彩 、 李清娥三位女主角不只是單一角色個性鮮明，各自有強烈風格差異，其之間二十年的「老友紀」設定更強化了她們之間的默契與化學反應。從相識到並肩工作，她們的團隊感不僅是劇情推進核心之一，也是吸引觀眾的重點看點。此三人從大學相識到職場互相扶持真實情感流露，形成了強大的角色連結與戲劇張力，為本劇帶來深度與層次兼具的精彩看點。

李奈映 《榮耀：她們的法庭》 明星律師尹羅映的深度轉型

李奈映 在《榮耀：她們的法庭》中飾演 尹羅映 —— L&J 事務所的明星律師與輿論發聲者，這是她 時隔三年回歸劇集、首次挑戰劇中律師角色。她所飾演的尹羅映不僅是美麗與專業兼具的法律人，更是街談巷議中的公眾人物，擅長利用媒體影響輿論方向，將案件中的不公與真相揭露於大眾前面。角色設定的形象反差 :外在優雅光鮮、內心堅毅冷靜、策略銳利 。成為本劇最大的演技看點之一，特別是在面對與性犯罪相關的複雜案件時，她的情緒層次與心理刻畫將帶給觀眾強烈共鳴。

《榮耀：她們的法庭》。圖/MyVideo提供

鄭恩彩《榮耀：她們的法庭》 L&J 核心律師姜信宰的理性與信念

鄭恩彩 在《榮耀：她們的法庭》飾演 姜信宰 —— L&J 的核心律師與領導者，她的定位是團隊中的 理性支柱、信念象徵與戰略人物。她的專注不只在於法律技術，更在於建立團隊凝聚力與高效判斷，使她在重大案件或外界壓力下能堅守正義與邏輯思考。這個角色撰寫了律師專業的冷靜一面，同時融合感性面向來呈現她面對被害者困境時的同理心，讓角色更立體、更具內在深度。觀眾可期待她如何以穩健的態度帶領 L&J 穿越法庭內外的大風大浪。

《榮耀：她們的法庭》。圖/MyVideo提供

李清娥《榮耀：她們的法庭》熱血行動派律師黃賢珍的真實與激情

李清娥 在《榮耀：她們的法庭》中飾演 黃賢珍 —— L&J 的 行動派律師，她最鮮明的特色是 衝勁十足、勇往直前。與其他律師著重理性辯駁不同，她常直接深入現場調查、面對危險並用實際行動推進案件真相。角色氣質充滿正義感與熱誠，即便是身體與心理的挑戰也毫不退縮，她那種「不畏強權、直面不公」的特質讓她在每場庭審與調查中都閃閃發光。這種充滿能量的律師姿態，與其他兩位律師形成鮮明對比，讓整體角色布局更具張力與層次。立即到MyVideo看👉《榮耀：她們的法庭》

《榮耀：她們的法庭》。圖/MyVideo提供

《榮耀：她們的法庭》分集劇情

第1集▶️明星律師尹羅映在電視討論節目中，直言批評司法制度在處理性犯罪案件時，經常對受害者造成二次傷害，引發社會高度關注。與此同時，L&J 律所代表姜信宰在母公司施壓下，仍堅持律所應承擔的社會責任，拒絕向權勢妥協；律師黃賢珍則細心守護一名未成年受害者，陪伴她在巨大心理壓力下完成證詞。

三人共同承辦的案件，是被稱為「國民女婿」的知名演員姜恩錫，涉嫌性侵女高中生趙柔炡的重大案件。案件曝光後，輿論迅速失控，受害者反而成為被質疑與污名化的對象。審訊過程中，證詞細節遭到放大檢視，使案件走向陷入不利局面，也讓司法正義面臨嚴峻考驗。

隨著輿論與現實壓力不斷逼近，律所內部啟動備用策略，試圖為案件尋找突破口；而一名記者的出現，則暗示此案背後可能牽連更龐大的黑暗結構。就在 L&J 律所成立十周年的慶祝晚會上，一場突如其來的震撼事件，為整個故事揭開不安的序幕。

《榮耀：她們的法庭》。圖/MyVideo提供

第2集▶️渾身是血的趙柔炡主動現身，聲稱自己在反抗記者李俊赫性侵時失手將其殺害，隨後情緒徹底崩潰，甚至懇求警方讓自己坐牢。這起命案不僅讓案件急轉直下，也使三位律師之間產生嚴重裂痕。

黃賢珍為了掩蓋前一晚曾與李俊赫見面的行蹤，在命案現場本能地取走了他的手機，卻無法相信一向追查真相的李俊赫會是性侵犯；尹羅映則認為趙柔炡極可能是正當防衛，或在極度恐懼下被迫認罪，堅持為她辯護；姜信宰則要求團隊將目光放遠，聚焦案件背後可能存在的龐大性交易黑幕。

尹羅映注意到，趙柔炡每次說謊或情緒極度不安時，便會不自覺地啃咬指甲至流血，這一細節讓她更加確信，這起認罪背後仍隱藏著不為人知的真相。另一方面，因丈夫負責偵辦此案而被迫退出辯護團隊的黃賢珍，選擇私下展開調查。她發現李俊赫生前曾遭不明勢力威脅，並追查一款名為「Connect In」的祕密性交易應用程式，其背後甚至存在專門掩蓋暴力、銷毀證據的「清理班」。

就在真相逐步浮現之際，尹羅映卻遭不明人士闖入襲擊，並被錐子刺傷手背，案件背後的黑暗勢力，正式浮上檯面。

《榮耀：她們的法庭》。圖/MyVideo提供

第3集▶️在調查過程中，律師尹羅映與團隊持續追查一款神秘性交易平台“Connect In”，但行動進展緩慢，線索零散而撲朔迷離。受害者趙柔炡最初表現出抗拒與虛假陳述，在尹羅映耐心勸說下，逐漸打開心扉，提供了重要線索。然而，隨著事件發展，危險也接踵而至。律師團隊與受害者面臨的不僅是法律挑戰，還有來自不明勢力的威脅和隱秘壓力。

為了揭開背後勢力，尹羅映採取公開行動，引出更多線索，也意外招致直接反擊。黃賢珍與姜信宰在保護案件核心人物的同時，必須面對隨之而來的危險。各方力量交錯，司法、社會以及隱秘黑暗勢力彼此牽動，使案件呈現複雜局面。這一集中，角色間的信任與衝突逐步升溫，真相逐漸逼近，但仍充滿不確定與懸疑。

《榮耀：她們的法庭》。圖/MyVideo提供

第4集▶️隨著調查深入，律師團隊與受害者面臨的威脅愈加密集，案件線索逐漸指向二十年前的往事。刑警具善圭在追查過程中，發現妻子黃賢珍與當年法學院的舊案有所關聯，並揭開隱藏已久的線索。此時，另一名受害者韓旼序主動與律所聯繫，提供有關秘密性交易程序“Connect In”的重要情報，揭示其偽裝與運作方式。

在調查過程中，律師團隊發現這個系統背後似乎涉及更高層的權力結構與複雜的人際關係，某些線索甚至與舊案及曾經熟悉的人物相互交錯。隨著安全警報與異常事件不斷出現，尹羅映與黃賢珍不得不謹慎應對，並開始察覺案件背後隱藏的勢力遠比想像中龐大與危險。整個事件的懸疑氛圍加劇，律師與受害者必須在真相與威脅間小心周旋，而背後的秘密仍然撲朔迷離，為後續劇情留下深厚張力。

《榮耀：她們的法庭》。圖/MyVideo提供

第5集▶️隨著案件調查深入，律師團隊逐步追查二十年前的舊案線索，涉及一宗學生失蹤事件，以及與秘密性交易平台“Connect In”相關的隱秘網絡。尹羅映、姜信宰與黃賢珍在梳理線索時，發現部分舊案人物與現有事件存在千絲萬縷的關聯，甚至牽動檢察系統與司法內部的權力結構。

在多方壓力下，律師與受害者面臨的不僅是法律挑戰，還有來自不明勢力的威脅與心理操控。尹羅映與黃賢珍在追查中逐漸揭開案件背後複雜的人際與權力關係，而每一次對峙與質問，都可能引發新的危險。團隊必須在真相、信任與威脅之間謹慎行動，才能逐步接近事件核心。

這一集展現了角色間因過往創傷而延續的心理對抗，以及舊案與現實事件交錯的緊張局勢，懸疑感濃厚，為後續劇情鋪設了高張力的發展空間。

《榮耀：她們的法庭》。圖/MyVideo提供

第6集▶️為追查檢察官與神秘程式「Connect In」之間的關聯，尹羅映、姜信宰與黃賢珍分頭行動，試圖從權力結構的縫隙中找出突破口。尹羅映將目光轉向關鍵人物的家屬，希望藉由理解與合作，動搖看似牢不可破的防線。隨著接觸加深，她逐漸意識到，這場對抗不只是正義與邪惡的問題，更牽涉長期的控制與壓迫。

另一方面，姜信宰在律所內部遭遇重大變動，面對家族與權力的抉擇，她開始思考 L&J 的未來方向，並嘗試尋求外部合作，為律所尋找全新的可能性。黃賢珍則在調查過程中取得關鍵線索，卻也因此被迫直面司法體系內部的灰色地帶。

隨著更多人物與勢力浮出檯面，案件不再只是單一犯罪，而逐漸顯露出龐大而複雜的結構。權力、利益與暴力交織成網，律師們所面對的，不只是一個案件的真相，而是一整個難以撼動的系統。

《榮耀：她們的法庭》。圖/MyVideo提供

《榮耀：她們的法庭》好看嗎?PTT評價整理

根據 PTT KoreaDrama 版整理，本週《榮耀：她們的法庭》在網友間話題熱度持續升高，討論重點集中在演員陣容與劇情走向。許多劇迷迫不及待想追劇，留言直呼：「好想看嗚嗚 已經向 Friday 許願 」、「神顏陣容居然沒 OTT 播出啦 」，對李奈映 、 鄭恩彩、 李清娥 三位女主角的合作組合充滿期待。還好 MyVideo 已上架，讓台灣觀眾也能跟上追劇熱潮。

AsianWiki 用戶評分：

● 90/100（基於 43 位投票者）

● 顯示觀眾整體對劇集評價偏正向

韓國收視率表現：

● 首播首集全國收視率：3.1%，創下 ENA 月火劇最高開播紀錄

● 第3集：3.8%

● 第7集：4.29%，表現穩定，話題性高

《榮耀：她們的法庭》。圖/MyVideo提供

《榮耀：她們的法庭》大結局解析

《榮耀：她們的法庭》目前尚未完結，但從已播出的劇情可以看出主要衝突與角色成長方向。三位女主角尹羅映、姜信宰與黃賢珍成立專門為女性受害者辯護的律師事務所，面對案件多涉及性別不平等、權力濫用與社會不公，同時過往的秘密與彼此交集也逐步浮現，形成雙重壓力。

尹羅映在光鮮亮麗的外表下展現內心堅毅，姜信宰以理性判斷帶領團隊，而黃賢珍則憑行動力推動案件進展，三人互補的角色特質讓劇情層次豐富。

隨著劇情發展，她們將面對更大規模的社會丑聞與法庭挑戰，友情與信念也將接受考驗，觀眾可期待三人團隊默契的進一步展現，以及案件真相揭露過程中法律與正義的多層面衝突。提醒觀眾，本段解析基於已播劇情推測，最終大結局仍請持續收看《榮耀：她們的法庭》MyVideo跟播更新。馬上到MyVideo看👉《榮耀：她們的法庭》

《榮耀：她們的法庭》。圖/MyVideo提供