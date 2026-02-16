《天機試煉場》全韓最強49位命理師集體翻車？薩滿、塔羅、面相、腳相、八字等齊飛

「我們真的能解讀命運嗎？」Disney+ 宣布韓國實境秀《天機試煉場》於2月11日獨家登場！自古以來，只有少數人聲稱擁有能解讀天命、洞察未來、或是能從無形世界接收訊息的天賦，而《天機試煉場》集結韓國 49 位頂尖算命師，他們將透過層層關卡來證明自己的能力。

這部實境秀網羅了薩滿、塔羅、面相、腳相、四柱八字等各大流派的命理高手，面對一系列專為考驗他們能力所設計的挑戰，參賽者們將卯盡全力使出看家本領，包含通靈、使用羽扇、鈴鐺、占卜棒、甚至是現代的筆電來推斷等，只為了給出最準確的答案以順利晉級。《天機試煉場》2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。

作為今年備受期待的強檔之一，《天機試煉場》替2026 年 Disney+ 強大的韓國作品陣容揭開序幕，今年將登場的還包括榮登《紐約時報》「2024 年全球最佳影集」之一的《殺人者的購物中心》第二季、講述一名平凡女子在發現裝滿黃金的棺材後陷入危機的《賭金》、超人氣網漫改編的《再婚皇后》與《魅惑》、以及 2025 年創下Disney+ 亞太地區首播觀看次數最多的韓國原創影集*《韓國製造》的續作等精彩作品。*根據上線後 28 天內的觀看次數統計

《天機試煉場》。圖/Disney+ 提供

