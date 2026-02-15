《成何體統》王楚然用Excel管理後宮 現代社畜玩殘古代權謀

由王楚然、丞磊領銜主演的古裝穿越喜劇《成何體統》，2月6日在愛奇藝國際版播出後，展現勢如破竹的霸榜威力，上線僅24小時便奪下愛奇藝熱播榜冠軍，Google搜尋量也跟著暴增，開播7天直衝熱搜排行榜第2名，前5名就佔了兩個熱搜關鍵字，成為2026年開春最具討論度的喜劇作品。

《成何體統》改編自作家七英俊同名小說，劇情以雙穿書設定打破傳統宮鬥框架，帶來不少笑料，劇情描述現代職場社畜「王翠花」（王楚然 飾）意外穿越進小說《穿書之惡魔寵妃》，成為註定要被賜死的妖妃「庾晚音」，命懸一線之際，她發現看似陰沉殘暴的暴君「夏侯澹」（丞磊 飾），竟也是穿書而來的現代人，兩人透過英語暗號「How are you？」及「Fine, thank you, and you？」相認結盟，聯手改寫原著悲慘結局。

《成何體統》劇情節奏快速、反轉密集，從第1集雙穿書者相認開始，便迅速展開與「端王」（唐曉天 飾）及太后勢力的對峙，再到假失寵、冷宮計中計，每一步都極具戲劇張力。不同於傳統宮廷劇的權謀鬥智，《成何體統》以現代思維對抗古代制度，形成喜感反差，劇中，王楚然跟丞磊會用Excel思維分析後宮局勢，還以KPI邏輯考核官員績效，甚至相約狂吃火鍋舒壓療癒，直呼「沒有一頓火鍋解決不了的事」。

王楚然也大展社畜生存法則，無論是面對太后黨的職場霸凌，還是端王的陰險背刺，她始終保持著清醒的瘋感，這種社畜魂勇闖皇宮的設定，讓網友不禁笑稱「簡直把宮鬥變專案管理」、「看著很有帶薪摸魚既視感」，既荒誕又寫實，也成功獲得觀眾的共鳴。

在追劇團宣傳活動中，王楚然跟丞磊也親自分享引起熱議的火鍋場面拍攝細節，兩人強調劇中的火鍋並非擺設道具，工作人員會搬出銅鍋，細心地從湯底開始熬煮，鏡頭中的沸騰熱氣跟美味配料都是真實呈現，王楚然笑說：「我們拍攝時都是邊演邊吃，有時候吃得太忘我，就連導演喊卡我們都沒聽見。」

《成何體統》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

另一經典名場面則是兩人以英語暗號相認的橋段，丞磊透露，這場戲其實是在拍攝接近殺青時才拍攝，正因如此，當王楚然一說出「How are you」時，他腦海裡頓時閃過兩人一路拍攝的所有情緒與經歷，感觸特別深刻，差點就落淚了。

戲裡默契配合，戲外王楚然與丞磊的「魚蛋CP」更是甜度爆表，在微博追劇團活動中，兩人復刻劇中釣魚名場面，即興對戲、摟腰互動，粉紅泡泡溢出螢幕，現場尖叫聲不斷，丞磊更反串妖妃，一秒撲進王楚然懷裡，瞬間點燃全場氣氛。

另外，受訪時，王楚然坦言，最初以為丞磊是高冷型帥哥，實際相處後發現他比想像中更有趣、更認真；丞磊則笑稱原以為她是清冷大美女，沒想到私下活潑又大剌剌，跟她相處時毫無隔閡，兩人自曝他們在拍攝過程中常處於共腦狀態，很了解彼此在想什麼，隨時隨地都能即興演戲，拍攝第一天他們就因為玩兩隻小蜜蜂動作神同步而笑場。

兩人也不忘在訪談中互誇對方，丞磊直言，王楚然本身的性格跟庾晚音十分貼合，活潑、有主見，還帶著一股能感染現場的力量；王楚然則形容丞磊飾演的夏侯澹其實比表面看來更真誠細膩，總是會提前替對方設想周全，細節滿滿。

《成何體統》王楚然(左）與丞磊線下宣傳粉紅泡泡爆棚。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

聊到拍攝趣事，王楚然笑說：「有場戲是我剛進宮，每到一個地方，看到華麗宮殿都要原地轉一圈，嘴裡還得驚呼『哇～好漂亮啊！好華麗啊！』」一整天下來，我反覆拍了好幾條轉圈鏡頭，到了晚上，終於忍不住向工作人員說『我轉不動了！』」她逗趣又可愛的模樣也為拍攝現場增添不少歡樂氛圍。充滿反轉的開春最強穿越古裝喜劇《成何體統》正在愛奇藝國際版熱播中。

