《我說愛你是真的》葛兆恩結婚了席開18桌 夏和熙x楊翹碩「最辣伴郎」吻不停

BL直式影集《我說愛你是真的》今（25）日盛大開播，並舉辦「Love is Real Wedding Day！」主題婚宴活動，將戲中浪漫婚禮情節搬進現實。導演蔡妃喬率主演夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔，邀請粉絲一起「喝喜酒」，現場席開18桌，見證「黑白水行CP」葛兆恩、紀成澔身穿婚禮造型登場，象徵劇中角色走進幸福的另一個階段；「隨遇而安CP」夏和熙、楊翹碩化身伴郎兼親友團全程陪伴。

本劇客串卡司許孟維、朱宇青分別擔任婚禮主持人與婚禮歌手，並有多位同劇卡司到場祝賀。整場婚宴流程誠意十足，從進場儀式、交換誓詞、證婚橋段，到遊戲互動與粉絲福利合照一應俱全，讓觀眾不只是在螢幕前感受愛情故事，更能以賓客身分親臨，打造前所未有的沉浸式BL婚禮體驗。

這場別開生面的 BL 主題婚宴活動，延伸自《我說愛你是真的》的劇中角色設定，彷彿將戲劇中的經典名場面真實搬到眼前。活動由楊翹碩以伴郎身分率先進場揭開序幕，「準新郎」葛兆恩站上紅毯走道等待。接著，夏和熙牽著紀成澔緩緩步入會場，以劇中「表哥」身分將紀成澔交付給葛兆恩，畫面溫馨感人。隨後，葛兆恩與紀成澔正式以劇中「新郎」身分登場，兩人面對面站定，輪流唸出寫給彼此的婚約誓詞，字句真摯溫柔，唸到一半時，兩人不約而同露出緊張又甜蜜的笑容，直呼：「好神奇的感覺喔！」真實反應逗笑全場，也讓這場BL婚禮儀式甜度瞬間爆表。

值得一提的是，整場婚宴流程比照正式婚禮規格進行，精心打造劇中角色黑衍與白行的「黑白府喜宴」。兩人也完成象徵性的婚約簽署，結婚儀式感十足。紀成澔來自馬來西亞，難掩興奮之情，分享道：「這是我第一次在台灣參與婚禮，現場佈置彷彿回到劇中，真的非常幸福開心。」此外，紀成澔手中的捧花同樣別具巧思，特別以劇中CP的甜蜜拍立得道具重新設計而成，並分成10束花束送給粉絲。幸運獲獎者樂喊：「比抽到公司尾牙現金還開心！」現場星光齊聚，同劇演員黃靖雅、曾韋綺（Nikki）、張瀚元、宋米樂到場同歡，紀成澔所屬偶像團體VERA成員藍弟也現身力挺，眾多好友與粉絲一同見證《我說愛你是真的》的高人氣與熱烈聲勢。

《我說愛你是真的》紀成澔（右）攜手葛兆恩走紅毯，婚禮捧花是以劇中CP的甜蜜拍立得道具設計而成。

婚宴活動驚喜連連，客串演出的許孟維擔任婚禮主持，發揮獨特魅力與幽默感，全程帶動現場氛圍；朱宇青則受邀擔任婚禮歌手，深情獻唱〈都可以愛了〉，以療癒嗓音打動眾人。主演夏和熙與楊翹碩首次公開合唱新歌〈沈迷於浪漫〉，這也是夏和熙繼前作《黑白原來是真的》後，再次以歌聲延續角色世界觀，兩人合唱時雖有小「凸槌」，卻因自然流露的曖昧互動反而更添甜度。壓軸表演的葛兆恩首度帶來唱跳新歌〈Summer Crush〉，演出中驚喜邀請紀成澔上台共舞，瞬間點燃全場氣氛。談到這次的新歌表演，葛兆恩表示：「過去搭配戲劇推出的音樂作品多偏向抒情風格，這次則回到自己最擅長的輕快饒舌曲風，加上粉絲敲碗已久的唱跳表演，希望能在新的一年帶給大家耳目一新的舞台。」

《我說愛你是真的》「隨遇而安CP」夏和熙（右）、楊翹碩化身伴郎兼親友團，共同獻唱新歌〈沈迷於浪漫〉。

活動上不僅安排兩對CP的親密互動遊戲，還搶先曝光《我說愛你是真的》中「黑白水行CP」的求婚橋段，以及「隨遇而安CP」的多個親吻畫面，粉絲尖叫聲此起彼落，將婚宴的粉紅氛圍推向最高潮。夏和熙也兌現先前在「Nice 2 meet you！」介紹會上對粉絲的承諾，親手送出精心準備的禮物，貼心舉動讓粉絲忍不住驚呼：「這真的是一場被愛包圍的婚禮！」導演蔡妃喬表示：「我們一直希望，觀眾不只是『看』一部BL作品，而是能真正走進角色的世界。這場婚宴，是想打造台灣BL劇首場沉浸式婚禮體驗，讓粉絲以賓客的身分，親自參與這段愛情的重要時刻。非常感謝所有演員的全心投入，也謝謝一路支持《是真的》系列的粉絲們。」

《我說愛你是真的》夏和熙（中）以劇中「表哥」家長身分將紀成澔（右）交付給葛兆恩。

《我說愛你是真的》延續《黑白原來是真的》的故事線。曾因見證黑衍（葛兆恩飾）與白行（紀成澔飾）的幸福，而鼓起勇氣面對遺憾的陳效安（夏和熙飾），卻在命運的玩笑中，迎來另一場失去。摯愛離世後，他深陷悲傷，在一次醉夜中意外與少年時期的舊識丁遇廷（楊翹碩飾）重逢。因誤會牽起的緣分，讓丁遇廷踏入演藝圈，只為更靠近那個始終放不下的人。在層層試探與溫柔陪伴之中，兩人重新學習面對愛、失去與選擇，並與黑衍、白行一同迎向那份看似理所當然、卻得來不易的幸福。

BL直式影集《我說愛你是真的》由結果娛樂股份有限公司、東西文娛股份有限公司聯合出品，結果娛樂股份有限公司製作。蔡妃喬擔綱導演與編劇，主演卡司集結夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔，及客串演出的幸卓輝，以及朱宇青、許孟維、黃靖雅、曾韋綺Nikki、陳雋希Vic、張瀚元、宋米樂、李迪恩等人共同演出。1月25日起，鎖定優酷國際版YOUKU App、OnReel App、VBL Series YouTube頻道，敬請期待。

《我說愛你是真的》舉辦「Love is Real Wedding Day！」主題婚宴活動，左起為楊翹碩、夏和熙、紀成澔、葛兆恩。

《我說愛你是真的》紀成澔（左）、葛兆恩以「新郎」身分出席BL婚宴，為新戲開播造勢。

《我說愛你是真的》葛兆恩（左）、紀成澔以角色身分甜蜜完成交換戒指儀式。

《我說愛你是真的》首創沉浸式BL婚宴，將戲中浪漫婚禮情節搬進現實。

《我說愛你是真的》。

《我說愛你是真的》圖／結果娛樂提供