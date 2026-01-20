《我說愛你是真的》夏和熙x楊翹碩 9歲差CP拜月老互動真的香

全新BL直式影集《我說愛你是真的》即將上檔，劇情延續人氣影集《黑白原來是真的》中深受觀眾喜愛的角色夏和熙的故事線，並加入新銳演員楊翹碩，組成話題十足的「隨遇而安CP」，攜手演繹一段關於失去、療癒與再次選擇相信愛的動人故事。

為替新戲暖身造勢，兩位男主角於1月19日前往台北霞海城隍廟參拜月老，現場以象徵緣分牽引的「超長紅線」互相纏繞，寓意角色命運緊密相連，也祈願新戲播出後收視長紅、話題不斷。官方社群同步釋出「序篇」宣傳影片，讓戲迷搶先感受兩人的浪漫曖昧氛圍。

夏和熙與楊翹碩首度合作便迅速擦出火花，兩人在拍攝大尺度戲的默契也格外引人注目。談起劇中的親密場面，夏和熙最難忘的是在樣品屋拍攝的對手戲。當時導演蔡妃喬希望情緒自然流動，現場幾乎沒有喊卡，直到上衣釦子被解開、褲子退到膝蓋才停下，讓他既驚又羞，笑稱：「尺度也太突破了吧！」楊翹碩則坦言，演出尺度遠超預期，一度緊張害羞，尤其對自己的身材感到不好意思，但在相互信任與照應下順利完成，也成為他演藝生涯首次且最具挑戰性的角色經驗。

兩人不僅在對戲時默契十足，對彼此的「身材」也早已相當熟悉。夏和熙毫不吝嗇稱讚楊翹碩的「冰塊盒腹肌」線條超級明顯，楊翹碩則透露自己平時有固定運動，體脂低於3％，因此不用特別加強鍛鍊，反而更需要留意飲食控制。拍攝親密戲時，夏和熙自曝一緊張就會變成「粉紅色」，臉紅、脖子紅全寫在臉上，害羞反應藏不住。兩人也事先約定親密戲力拚一次過關，異口同聲表示：「因為我們已經很習慣導演不會馬上喊卡！」戲外感情同樣升溫，兩人甚至進入「報備模式」，不論去哪裡都會互相告知。被問到是否能接受如此頻繁且緊密的查勤互動，夏和熙語帶滿足地說：「還行還行。」

《我說愛你是真的》夏和熙（右）、楊翹碩持戲劇聯名款紅線於台北霞海城隍廟過香爐，祈願新戲收視長紅。圖／結果娛樂提供

戲外兩人相差9歲，首次搭檔也充滿新鮮趣味。夏和熙大方透露，事前曾向與楊翹碩共事的藝人打聽，得到的幾乎都是正面評價，但實際相處後仍讓他忍不住笑說：「跟想像中完全不一樣！」他回憶，一開始被楊翹碩濃郁的香水味誤導，以為對方個性強勢，熟悉後才發現，其實像隻軟萌小狗。兩人在聊天話題上偶爾也會出現「資訊代溝」，像是對方近期關注的影片或人物他未必熟悉，但正是這種差異，讓夏和熙接觸到不同的世界觀，也為彼此磨合增添不少樂趣，讓戲裡戲外的化學反應更加自然。

為迎接新戲開播，夏和熙與楊翹碩特地手牽手前往拜月老，還互戴戲劇聯名款紅線，祈求觀眾緣加倍。夏和熙表示，自己相當相信玄學的力量，過去雖拜過月老，「但可能緣分還沒到，還沒真正求到紅線」。楊翹碩也提到，雖然相信玄學，但過去僅拜過月老，未特別求過紅線。這次兩人以CP身份一同參拜，心情既新鮮又期待。現場兩人用超長紅線交互纏繞，彷彿將兩人的未來緊緊連在一起，甜蜜感爆棚。

《我說愛你是真的》夏和熙（右）、楊翹碩現場用超長紅線互相纏繞，甜蜜對視CP感爆棚。圖／結果娛樂提供

對於新戲《我說愛你是真的》想傳達的核心精神，夏和熙感性分享，期待觀眾能從劇中看見，愛不分性別、不分年齡，只是以不同方式呈現；真正的愛，是能在對方面前自在做自己，那既是愛對方，也是愛自己的表現。楊翹碩則表示，希望大家透過戲劇感受愛情帶來的悸動與甜蜜，即使不是純粹浪漫派的觀眾，也能在劇情中找到會心一笑的時刻。

《我說愛你是真的》延續《黑白原來是真的》的故事線。曾因見證黑衍（葛兆恩飾）與白行（紀成澔飾）的幸福，而鼓起勇氣面對遺憾的陳效安（夏和熙飾），卻在命運的玩笑中，迎來另一場失去。摯愛離世後，他深陷悲傷，在一次醉夜中意外與少年時期的舊識丁遇廷（楊翹碩飾）重逢。因誤會牽起的緣分，讓丁遇廷踏入演藝圈，只為更靠近那個始終放不下的人。在層層試探與溫柔陪伴之中，兩人重新學習面對愛、失去與選擇，並與黑衍、白行一同迎向那份看似理所當然、卻得來不易的幸福。

BL直式影集《我說愛你是真的》由結果娛樂股份有限公司、東西文娛股份有限公司聯合出品，結果娛樂股份有限公司製作。蔡妃喬擔綱導演與編劇，主演卡司集結夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔，及客串演出的幸卓輝，以及朱宇青、許孟維、黃靖雅、曾韋綺Nikki、陳雋希Vic、張瀚元、宋米樂、李迪恩等人共同演出。2026年1月25日起，鎖定優酷國際版YOUKU App、OnReel App、mov App、VBL Series YouTube頻道，敬請期待。

《我說愛你是真的》夏和熙（右）、楊翹碩互戴戲劇聯名款紅線現身台北霞海城隍廟為新戲造勢。圖／結果娛樂提供

《我說愛你是真的》夏和熙（左）、楊翹碩組「隨遇而安CP」出席媒體茶敘。圖／結果娛樂提供

《我說愛你是真的》夏和熙戲中大談差9歲「年下戀」，坦言偶爾會有「資訊代溝」增添不少樂趣。圖／結果娛樂提供

《我說愛你是真的》楊翹碩首次挑戰BL劇，演出尺度遠超預期。圖／結果娛樂提供