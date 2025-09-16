文策院「BLOOM：臺韓浪漫劇集開發計畫」10月啟動徵件共創臺韓最強IP

全智賢新劇《暴風圈》製作團隊、《影后》監製來了！為了擴大臺灣浪漫愛情劇集的孵化及國際市場拓展，文化內容策進院（文策院）攜手韓國影視公司 IMAGINUS 與國內的集集創造娛樂共同合作，推出「BLOOM：臺韓浪漫劇集開發計畫」，公開徵選並孵育三部具備國際合作與合製潛力的華語原創浪漫劇集，期盼透過臺韓雙方影視專業人才的深度合作、跨國合製，共同開發劇集 IP，攜手打造具國際市場潛力的華語原創浪漫劇集，計畫將於 10 月正式開放徵件！

韓國製作公司 IMAGINUS 由前 Studio Dragon CEO Jinnie Choi 創立，專注打造國際影視內容，包含《淚之女王》、《我的女神室友斗娜》以及全智賢的新劇《暴風圈》等熱門作品，旗下集結百位以上製作人、導演與編劇，包括《殭屍校園》製作人、《還魂》編劇洪氏姊妹及《黑暗榮耀》導演等一線創作者。集集創造娛樂則由前 Taiwan+ 執行長蔡秋安擔任董事長，專注於臺灣 IP 的孵化、製作與營運，並以商業導向推動開發與投資，此次開發計畫為公司成立後啟動的首項計畫，也是第一項臺韓合製浪漫劇集計畫。

臺灣浪漫愛情題材的影視作品如《我的少女時代》、《想見你》等，近年來席捲韓國市場，看好臺灣原創浪漫愛情題材的商業市場潛力，臺韓攜手共同開發、孵育，共闖國際市場。參與的臺韓製作人及編劇陣容十分堅強。韓國方面包含將於 Netflix 上架，由金宣虎和高允貞主演劇集《這份愛可以翻譯嗎？》的製作人 Lee, Hyun Young，以及曾製作韓國 tvN 戲劇，由李炳憲與申敏兒主演的《我們的藍調時光》的 Lee, Kyoung Hee；以及在IMAGINUS 擔任監製的 Jung Kyoon Kim 等，將以豐富的製作經驗，共同為計畫挹注專業能量。

臺灣方面包含曾任 Disney+ 大中華區原創內容監製，並獲柏林影展、金馬獎、香港金像獎等多項國際肯定的段奕倫、Netflix 熱播劇《影后》監製的丁長鈺，以及締造《比悲傷更悲傷的故事》全球 40 億票房佳績並監製電影版《想見你》的導演林孝謙。

對於此次合作，Jung Kyoon Kim 表示，IMAGINUS 很高興能與文策院、集集創造娛樂合作，透過結合臺灣優秀的創作者與故事，融合韓劇的成功模式，共同打造能夠吸引全球市場的浪漫愛情劇集。臺灣製作人及編劇們也紛紛感到期待，段奕倫表示，臺灣的溫暖靈感結合韓國的全球視野，相信能創造跨界浪漫，共同鑄就經典時刻；林孝謙更說：「當臺灣的浪漫創意遇上韓國的必勝公式，讓我們一加一大於二，攜手打造動人的愛情故事！」

文策院董事長王時思表示，三方合作希望能發揮最大優勢、創造最佳效益，讓臺灣具國際市場優勢的影視類型，透過擅長及熟悉全球口味的韓國合作，能在全球市場掀起浪潮。

計畫將於 10 月啟動徵件，並於 12 月底前公布三件入選企畫案。入選團隊將有機會赴韓國進行提案或商務交流會議，獲得珍貴的交流資源；隨後將與擁有多年專業實務的臺韓製作人攜手合作，完成華語原創浪漫劇集企畫案，為未來國際市場的提案與合作奠定基礎。開發作業將於 2026 年 1 月正式展開，未來企畫更享有優先投資與製作的權利。