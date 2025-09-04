《塔爾薩之王》第三季回歸 史特龍x山繆傑克森 黑幫大佬又猛又辣

CATCHPLAY+影音平台9月新片重磅登場，由奧斯卡提名男星席維斯史特龍Sylvester Stallone主演的黑幫影集《塔爾薩之王》(Tulsa King)第三季將於9月22日起，全台只在CATCHPLAY+影音平台，每週一下午5點同步跟播上架最新集數。這部由《黃石公園》主創泰勒謝里丹Taylor Sheridan監製的硬派犯罪影集，以犀利又不失幽默的爽片節奏，加上史特龍兼具懷舊英雄氣質與硬漢姿態的魅力演繹，自開播以來廣受好評。

第一、二季在CATCHPLAY+上架後不僅收視熱度居高不下，更長據觀看排行前十名。 在全新第三季中，隨著德懷特（史特龍 飾）帝國版圖不斷擴張，他與夥伴所面臨的危機也日益升高。

《塔爾薩之王》第三季他將遭遇迄今最危險的敵人──鄧邁爾家族，一個擁有深厚財力卻不按傳統規則行事的老牌勢力，逼得德懷特必須為自己所建立的一切奮戰，並竭力守護家人。 此外，本季還迎來好萊塢巨星山繆傑克森Samuel L. Jackson加盟，飾演羅素李華盛頓二世Russell Lee Washington Jr.。他與德懷特因在監獄共同服刑十年而建立兄弟情誼，卻被紐約犯罪家族倫澤第指派徹底殲滅德懷特的勢力。史特龍表示：「終於等到這一天！」兩人攜手的戲碼不僅為第三季增添看點，更為後續衍生影集《NOLA King》揭開序幕。立即線上看👉《塔爾薩之王》(Tulsa King)第三季

《塔爾薩之王》第三季。圖/CATCHPLAY+ 提供

9月 CATCHPLAY+ 其他精彩片單

★《非普通教慾》(數位修復版)：9月5日上架。希臘名導尤格藍西莫Yorgos Lanthimos早期必看經典。

《非普通教慾 (數位修復版)》。圖/CATCHPLAY+ 提供

★《破浪男女》：9月5日上架。導演楊雅喆睽違七年新作，以寓言式筆法直探人性慾望與孤獨。

《破浪男女》。圖/CATCHPLAY+ 提供

★《喵的奇幻漂流》：9月5日上架。不僅榮獲奧斯卡及金球獎最佳動畫長片、魅力席捲國際各大影展，在台票房更斬獲近3000萬佳績！故事以萌貓視角帶領觀眾踏上一段奇幻冒險，療癒又驚喜。

《喵的奇幻漂流》。圖/CATCHPLAY+ 提供

★《小王子 經典10週年重返大銀幕》：9月5日上架。溫馨動畫片經典重映。

《小王子經典10週年重返大銀幕》。圖/CATCHPLAY+ 提供

★《鬼們之蝴蝶大廈》：9月5日上架。取材自著名凶宅的靈異恐怖片。

《鬼們之蝴蝶大廈》。圖/CATCHPLAY+ 提供

★《鯊人魔》： 9月17日獨家上架。融合「人魔大逃殺」以及「與鯊魚共游」的雙重恐懼，描繪一名迷戀鯊魚的連環殺手將衝浪客推入血鯊環伺的深海，展開一場人與猛獸的極限逃殺，是喜愛血腥虐殺片的影迷不可錯過的獨特跨界恐怖片。

《鯊人魔》。圖/CATCHPLAY+ 提供

★《謎宴》：9月19日上架。台法合拍美食劇情片。取材自著名凶宅的靈異恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》。

《謎宴》。圖/CATCHPLAY+ 提供

★《厄廈》：9月26日上架。懸疑驚悚韓片。

《厄廈》。圖/CATCHPLAY+ 提供