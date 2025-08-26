《濁流之爭》路雲x辛叡恩x朴栖含 16世紀京江流域權力鬥爭大戲開幕

Disney+ 今日宣布韓國歷史古裝劇《濁流之爭》(탁류)定檔於9 月 26 日獨家上線！由路雲、辛叡恩、朴栖含領銜主演，故事設定在腐敗官員橫行、匪徒崛起奪權的16世紀朝鮮，當時的京江（今漢江）流域，貿易繁盛卻暗藏腐敗與權力鬥爭；而兩位童年好友在命運洪流中重逢、卻發現彼此各自處於社會的對立面，一場激烈的正義之戰即將在 Disney+ 獨家開打！

在《濁流之爭》中，張是律原是懷抱軍人夢的貴族青年，如今卻因遭受背叛，成為冷酷的逃犯兼幫派打手；他的同年好友鄭天，則成為了張是律曾夢想成為的官員；夾在兩人中間的，則是聰明果敢的商人崔恩，她在求生存與反抗腐敗社會之間找尋平衡。三人命運交錯，雖因際遇分離、卻因信念聯手，將共同對抗壓迫弱者的強權勢力。

《濁流之爭》將帶來失序社會中的正義之戰，由路雲（《婚禮大捷》、《戀慕》）飾演困於過去的幫派打手張是律；辛叡恩（《正年》、《黑暗榮耀》）飾演機智過人、渴望證明自己的商人崔恩；朴栖含（《20世紀少男少女》）飾演堅守正義信念的新任警官鄭天，並由編劇千成一（《海賊：鬼怪的旗幟》、《殭屍校園》）執筆，導演秋昌旼（《幸福國度》、《雙面君王》）執導，兩位享有盛名的歷史劇創作者，將聯手打造這場震撼人心的史詩對決。

《濁流之爭》是 Disney+ 原創韓劇陣容的最新力作，立刻訂閱 Disney+ 還能搶先收看今年的收視冠軍《血謎拼圖》，以及《殺人者的購物中心》、《狂醫魔徒》、《MOVING 異能》等多部口碑佳作。《濁流之爭》將於9 月 26 日在Disney+獨家登場，敬請觀眾期待！

《濁流之爭》。圖/Disney+ 提供

