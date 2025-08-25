2025全球OTT獎／韓劇《血謎拼圖》奪最佳原創影集、《狂醫魔徒》朴恩斌獲最佳女主角

南韓「全球OTT獎」（Global OTT Awards）8月25日晚間於釜山電影殿堂舉行頒獎典禮。Disney+韓國原創作品《狂醫魔徒》、《血謎拼圖》橫掃重量級獎項，包括「最佳OTT原創影集」、以及「最佳女主角」。典禮於釜山電影中心戶外劇場登場，韓國國際串流媒體節主辦的「全球OTT大獎」旨在表揚全球串流內容的傑出表現，韓國作品也因精緻的劇本與製作水準備受肯定。

🏆《血謎拼圖》：最佳OTT原創影集

《血謎拼圖》成為全場焦點——這部燒腦犯罪劇不但榮登2025 年全球及亞太地區 Disney+ 觀看次數最多的韓國作品，今晚更奪下「最佳OTT原創影集」大獎。故事講述高中生尹異羅在家中發現叔叔陳屍現場，身旁只留下一塊神秘拼圖。她不僅無法解釋自己為何會出現在案發現場，更對警方的提問一問三不知，因此瞬間成為頭號嫌疑人。十年後，異羅已成為犯罪側寫師，卻再度捲入一連串駭人命案，且每位死者身邊都出現與當年相同的拼圖碎片，彷彿命運再次將她推入謎團核心。

《血謎拼圖》。圖/Disney+ 提供

🏆《狂醫魔徒》：最佳女主角（朴恩斌）

醫療驚悚劇《狂醫魔徒》的朴恩斌則憑藉飾演「鄭世玉」——一位遊走在天才與瘋狂交界的外科醫師，角色層次豐富、情緒張力十足的演技榮獲「最佳女主角」。《狂醫魔徒》劇情反轉不斷，講述天才外科醫生鄭世玉對手術室有著反常的迷戀，某天卻因揭露驚人真相，而遭恩師排擠甚至被吊銷醫師執照；被趕出醫院的她拒絕放棄畢生所學，只好繼續在黑市替人動手術、直到昔日恩師前來向她求助。面對完成一場極具挑戰的手術、以及向奪走她未來的老師復仇之間，鄭世玉將如何抉擇？立即於Disney+ 獨家觀看《狂醫魔徒》揭曉答案。

本次的獎項是Disney+韓國原創作品自2021年宣布進軍亞太原創市場以來，持續獲得國際肯定的最新里程碑。

