《捏造：史上最惡殺人教師》校園霸凌有隱情？法庭上爆出驚人逆轉

《捏造：福岡“殺人教師”事件的真相》獲第6回新潮紀實文學獎

2022年上海譯文出版社引進出版《捏造：福岡“殺人教師”事件的真相》(でっちあげ：福岡「殺人教師」事件の真相)，本書是日本作家福田真澄創作的紀實文學作品，獲第6回新潮紀實文學獎。內容聚焦2003年福岡市立小學教師被控因學生混血身份實施體罰及言語羞辱的霸凌案件。全書以實證資料重構真相，展現多方力量在司法與輿論場域的博弈衝突。

電影《捏造：史上最惡殺人教師》(でっちあげ)由日本鬼才導演三池崇史執導，綾野剛、柴崎幸、龜梨和也、小林薫、北村一輝、木村文乃等豪華卡司共演的話題鉅作，本片即將於9月19日在台灣隆重上映。今日正式釋出最新劇照與正式預告片，首次揭露電影中最令人窒息的法庭衝突場景。特別的是，本作靈感源自 2003年轟動全日本的「福岡殺人教師校園事件」，當年媒體鋪天蓋地的報導，至今仍令日本社會記憶猶新。

2003年，日本新聞界權威《朝日新聞》與八卦週刊代表《週刊文春》罕見地聯手爆出一名位於福岡的公立小學教師，長期虐待一名年僅9歲的學童，不僅辱罵孩子無能，甚至要孩子「自己去死」，造成該童身心靈創傷，須送醫治療嚴重的創傷後症候群（PTSD）。消息曝光後，全日本輿論沸騰，這名教師迅速被媒體冠上「史上最惡劣殺人教師」之名，成為家喻戶曉的全民公敵。半年後，受害學童的父母正式提告，審判於福岡地方法院開庭。然而，在庭上卻爆出了令人目瞪口呆的「逆轉真相」。

日本金像獎豪華卡司全場飆戲火花四濺，鬼才名導三池崇史最新力作衝擊人心

而事隔22年後，鬼才導演三池崇史將這段轟動全日本國內的歷史性事件轉化為張力十足的娛樂作品，由男星綾野剛飾演的小學教師藪下誠一，以截然不同的表情詮釋「惡魔教師」，在預告中難以判斷他究竟是加害者，還是無辜的犧牲者，多場戲令人感受到壓迫與恐懼。而暌違大銀幕多時的女星柴崎幸飾演的律子則是憤怒母親與控訴者的化身，時而怒火中燒闖入校園質問，時而泣不成聲緊抱孩子。

去年旋風來台的男星龜梨和也飾演的八卦週刊記者，手握流量資源而追擊真相；資深男星小林薫與北村一輝則分別帶領律師團，在法庭內針鋒相對。木村文乃飾演的妻子希美，象徵著薮下動盪人生中最後的日常支撐。這些多角度的群像，如此豪華卡司激烈交鋒，在導演三池崇史手中打造出張力極限的精采電影，也組合成一場撕裂真相的社會審判。

綾野剛回顧角色時坦言：「當藪下被捲入其中，僅僅只是受害者嗎？但我覺得最終真相絕對不單純。」，柴崎幸透露，為了演出律子的「堅不可摧」的信念，她甚至刻意不眨眼，讓角色的冷冽更加直擊人心。龜梨和也則認為：「人性沒有單一答案，這種矛盾正是電影的核心魅力。」

片中最受矚目的，是綾野剛與柴崎幸正面對決的家庭探訪戲。綾野直言：「因為感受到柴崎散發的能量，才讓那個藪下誕生。」，柴崎幸則稱讚綾野剛將一個人逐步崩壞的細節演得令人顫慄。導演三池崇史延續其一貫大膽風格，讓演員在現場自由揮灑，再從不同版本中挑選最具衝擊力的一個。綾野、龜梨與三池更異口同聲地指出，女主角柴崎幸的「怪演」讓現場一度凍結，所有人都被她的表演震懾。《捏造：史上最惡殺人教師》即將於9月19日全台震撼上映。

