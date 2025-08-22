《生萬物》金句分享：自己強大的女人，任何人都別想欺

《生萬物》改編自趙德發創作的長篇小說《纓綣與決絕》，以魯南農村土地變遷為背景，講述了以寧繡繡、封大腳、費左氏為代表的寧、封、費三個家族、兩代人的興衰史。該書曾獲第三屆人民文學獎，並入圍第五屆茅盾文學獎。

《生萬物》一開場就充滿了令人揪心的戲劇性。千金小姐寧繡繡在大婚日被土匪綁架，父親為保土地竟棄她不顧。她的心上人費文典娶了妹妹，甚至不願見她一面。費家大嫂更是冷酷地甩出一條帶血的貞潔帕，嘲諷道：「在土匪窩待過的女人，不配進費家的門。」

這一連串的打擊讓寧繡繡徹底心寒。她賭氣說自己確實被土匪糟蹋了，斬斷了所有退路。最終，她接受了封大腳的提親，徹底與父親決裂，甚至連嫁妝都不要，嫁給了這個唯一願意接納她的男人。

《生萬物》這部劇不僅是一個女人的悲劇，更是時代的縮影。它描繪了在舊社會中，土地比人命重要，貞潔比真心珍貴的荒誕與殘酷。演員們的精湛演技，將善良剛烈的寧繡繡、踏實的封大腳等鮮明角色刻畫得淋漓盡致。其中，繡繡的性格尤其令人動容——她的善良、堅韌、果敢與知恩圖報，都展現了一個女人對婚姻和人生的清醒認知。這部劇也讓人反思，婚姻是女人一生重要的課題，只有認清自我並堅強獨立，才能掌握自己的命運。《萬物生》不僅以動人的故事打動人心，劇中關於婚姻與女性覺醒的金句，更是充滿智慧與力量。

關於人生與自我

★再難的日子也要過出花。

★日子怎麼可能和誰過都一樣呢？

★只要往下紮根，就有向上生長的力量。

★即便世事無常，我也要追尋自己的幸福。

★我不要天上的星星，我只想要塵世的幸福。

★俺一定會把日子過好的，會一天比一天更好的。

★向下紮根的每一天，都是在為未來的自己偷偷施肥。

★生萬物，不是造東西，是把人的心思、歲月的痕跡，都揉進物件裡。

★裹腳布纏的是身子，纏不住人心！今日撕了這布，明日還要撕破這吃人的世道！

★地不會騙人，你流多少汗，它就還你多少糧。人若負了土地，天災人禍都是報應。

關於婚姻與女性

★女人的地位，是自己掙來的。當你強大的時候，身邊遇到的都是好人。

★都說女人命如草籽，隨風飄零。但我偏要做扎進地裡的根－越踩越深，越壓越硬！

★婚姻是女人一生最重要的課題，也是最好的修行道場。能認清婚姻，就能過好這一生。

★在婚姻中，女人需要覺醒。婚姻不是避風港，而是成長的道場。合作關係的基礎是彼此有對等的價值。

★土匪綁我，親爹棄我，世道欺我！但老天爺給我留了一條活路，讓我看清：地能生萬物，人也能絕地重生。

★娘家護的女兒，老公不敢欺，老公護的女人，婆家不敢欺，婆家護的女人，外人不敢欺。自己強大的女人，任何人都不敢欺。

★男人是用來撐腰的，而不是在出事的時候評斷自己的。一個男人最大的魅力，不是長得帥，也不是有錢，而是解決問題的能力，先有丈夫的護妻之意，才有妻子的顧家之情。

《生萬物》。圖/擷取自微博

《生萬物》。圖/擷取自微博

《生萬物》。圖/擷取自微博

《生萬物》。圖/擷取自微博

《生萬物》。圖/擷取自微博

《生萬物》。圖/擷取自微博

電視劇《生萬物》改編自趙德發長篇小說《繾綣與決絕》。圖/擷取自微博