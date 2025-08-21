《生萬物》楊冪x歐豪「姐弟CP」超搭 老戲骨猛誇：楊冪這回真走心了

趙德發長篇小說《繾綣與決絕》：一部撼動人心的「農民史詩」

《繾綣與決絕》是作家趙德發創作的長篇小說，也是其知名「農民三部曲」的首部作品，1997年12月由人民文學出版社出版。

小說的時間線始於1927年，故事圍繞沂蒙山區天牛廟村首富寧學樣的長女寧繡繡展開。她出嫁前被土匪綁架勒索贖金，父親為了保住土地竟置之不理，反而讓次女代替姐姐出嫁。三天後，繡繡奇蹟般地逃回，卻無奈下嫁給殘疾青年封大腳。故事以山村男女的情與恨、由土地引發的愛與仇為主線，貫穿四代人長達六、七十年的歲月。

《繾綣與決絕》以其大起大落的情節、鮮明生動的人物著稱，深深打動讀者。書中刻畫的人物有血有肉，極大地豐富了當代中國文學中的農民群像。小說獲得了高度肯定，曾獲第三屆人民文學獎，並入圍第五屆茅盾文學獎。此外，它還被大陸國家廣電總局列為優秀文學作品改編計畫的重點項目。

趙德發，1955年生於山東省莒南縣，自1980年開始創作至今，已發表出版各類文學作品超過900萬字，多部作品獲獎並被廣泛轉載。其主要長篇小說包括「農民三部曲」：《繾綣與決絕》、《君子夢》、《青煙或白霧》；「宗教文化姊妹篇」：《雙手合十》、《幹道坤道》；以及《人類世》、《經山海》、《大海風》等。他還著有長篇紀實文學《白老虎》等，並出版了12卷《趙德發文集》等。

電視劇《生萬物》改編自趙德發長篇小說《繾綣與決絕》。圖/擷取自微博

電視劇《生萬物》：楊冪、歐豪主演，譜寫亂世下的農村傳奇

《生萬物》（This Thriving Land）改編自作家趙德發長篇小說《繾綣與決絕》。該劇由楊冪、歐豪、倪大紅、秦海璐、邢菲、張天陽等演出，2025年8月13日播出。

故事講述，天牛廟村首富之女寧繡繡（楊冪 飾）在出嫁當天被土匪綁架。父親寧學祥（倪大紅 飾）為了保住土地，竟捨棄贖回女兒，轉而將她的妹妹寧蘇蘇（邢菲 飾）嫁給繡繡的青梅竹馬費文典（張天陽 飾）。心灰意冷的繡繡與父親決絕斷絕關係，並嫁給了從土匪窩中救出她的莊戶漢子封大腳（歐豪 飾）。

寧繡繡在與封大腳的相處中，開始學習農活，慢慢體會到土地對農民的深層意義。她運用知識幫助鄉親，帶領村裡的婦女擺脫封建思想的束縛。在二十年清苦卻充滿傳奇的歲月中，繡繡與鄉親們一同對抗匪患、參與抗日、擁護軍隊，最終不僅與父親達成和解，也實現了自我價值，活出一段不凡的人生。

《生萬物》。圖/擷取自微博

《生萬物》創收視神話，打破平台紀錄

《生萬物》在大陸央視黃金檔開播10分鐘，收視率即突破2%；躋身央視歷史上收視破3速度最快的前三名。愛奇藝上線64小時熱度破萬，刷新平台年度紀錄。社群媒體上，#萬物生純愛番#、#費文典廢棄物#、#楊冪演技溫柔又有力量# 等話題持續霸榜，抖音二創播放量突破30億次。在同期與《以法之名》、《利劍玫瑰》等強檔對打時，它憑藉新穎的反套路敘事，成功殺出重圍。本劇的精彩之處，可歸納為以下幾點：

1、顛覆年代劇刻板印象

開篇即高潮：劇情一開始便上演「土匪綁架新娘」、「父親拒付贖金」、「妹妹替嫁」等連環衝突，牢牢抓住觀眾眼球。

輕喜劇元素：劇情沒有落入苦情套路，而是加入幽默元素。倪大紅與林永健飾演的「摳門雙爹」貢獻了大量笑點，許多喜劇橋段被稱讚「消解苦難」。

女性覺醒視角：楊冪飾演的寧繡繡逃回後，立誓「不吃寧家一粒米」，從嬌貴千金蛻變為獨立農婦。劇中「玉簪變鋤頭」的象徵性畫面，展現了她從個人抗爭到精神覺醒的過程。她帶領村中婦女識字、反纏足，打破舊有觀念。結局中，主角對父親「至死不原諒」的設定，打破了傳統倫理劇的大團圓模式，引發觀眾對親情與人性的思考。

《生萬物》。圖/擷取自微博

2、演員楊冪的轉型佳作

楊冪的轉型之戰：老戲骨林永健在發布會上猛誇她：「這回真走心了！演戲得用中聲區，楊冪做到了。」這話翻譯過來就是：她終於不端著了，肯為角色豁出形象。楊冪為了角色前四個月到山東體驗農事，插秧、割麥，練習魯南方言，為戲增重、素顏出鏡，連指甲縫的泥土漬都力求真實。她演繹的「紅衣斷親」、「雪地回眸」等戲碼播放量破5000萬，獲網友讚譽「破碎中見堅韌」。

歐豪的樸實魅力：歐豪飾演的封大腳成為新晉「螢幕男友」。他用八抬大轎繞村三圈宣告「明媒正娶」，被評為「愛得拿得出手」。一句「沒有土地，怎麼活？」道出農民的生存根本，引發共鳴。

最讓觀眾驚喜的，莫過於楊冪與歐豪這對看似毫無交集的搭檔，卻意外擦出強烈的CP感。網友在觀劇後驚呼：「太神奇了！」「太有CP感了，爸爸媽媽我出生了！」他們形容楊冪飾演的千金寧繡繡與歐豪飾演的糙漢封大腳，完美詮釋了「地主千金×忠犬莊稼漢」的組合。

老戲骨與青年演員的集體高光：倪大紅成功塑造了「比蘇大強更氣人」的自私地主；秦海璐飾演的封建主母壓迫感十足；邢菲和藍盈瑩等青年演員也展現了各自角色的蛻變與生命力。

《生萬物》。圖/擷取自微博

3、小人物群像撐起農村畫卷

這部劇最動人之處，是它對土地與人的關係的深刻探討。透過三個家族的命運交織，它描繪了1926年至1940年魯南農村的時代變遷，昇華為一部關於生存、尊嚴與信仰的史詩。

土地信仰的堅守：村民「餓肚留種」、「毀房不毀地」的執念，喚醒了國人對農耕文明的集體記憶。

女性互助的力量：劇中反套路的婆媳關係、姐妹情誼，展現了女性在封建壓迫下的互助與覺醒。

新舊觀念的碰撞：劇中老支書（李雪健 飾）作為傳統與變革的守門人，與年輕幹部的觀念衝突，折射出時代的變遷。

《生萬物》。圖/擷取自微博

4、土味美學引發強烈真實感

實景還原：劇組為求真實，橫跨山東、日照、吉林等地，不僅搭建了200畝麥田，更按照農曆節氣分季拍攝，真實呈現春耕、暴雨、雪夜等場景。尤其在零下低溫中拍攝的雪景，被譽為「年代劇美學的標竿」。

細節精美：本劇服裝根據1927年縣志考證復原，連「粗麻補丁」和「鞋子沾泥」等細節都不放過。劇中72%的群眾演員都是當地村民，農村場景更是實拍了800名真實的趕集民眾。

文化深度：精心復原齊魯地區的「打春牛」儀式，巧妙地借用道家「道生一，一生二，二生三，三生萬物」的哲學思想，來呼應「土地生萬物」的主題。劇組在雲南實拍278天，因雨季延誤超支1200萬，製片人笑稱：「夠買三個熱搜榜了」。正是這種對真實的堅守，讓《生萬物》呈現出令人感動的土味美學。

《生萬物》。圖/擷取自微博

