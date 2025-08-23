《阿曼達諾克斯殺人疑案》她是天使臉蛇蠍心？世紀懸案最終被判無罪

天使面孔殺人案：震驚美、英、義三國

「天使面孔殺人案」發生於2007年義大利佩魯賈。這起案件在美國、英國和義大利三國引起了巨大的關注，其熱度堪比好萊塢明星，甚至被認為是繼1990年代「辛普森殺妻案」後，歐美世界最受矚目的刑事案件。在長達8年的時間裡，三國網友因其展開了無止盡的論戰，而案件女主角阿曼達·諾克斯（Amanda Marie Knox），也因其清秀外表被媒體冠以「天使殺手」的稱號。

案件還原：從交換生到嫌犯

阿曼達·諾克斯，1987年出生於美國一個富裕家庭。2007年，20歲的她在義大利佩魯賈大學擔任交換生。同年11月1日晚，她的英國室友梅雷迪思·克爾徹（Meredith Susanna Cara Kercher，1985年12月28日—2007年11月1日）被發現陳屍臥室，身上有47處刀傷，且曾遭受性侵，震驚了英國媒體。

義大利警方隨後逮捕了阿曼達及其男友拉斐爾·索萊西托（Raffaele Sollecito），並指控兩人與另一名被告魯迪·古德（Rudy Guede）共謀，強迫梅雷迪思參與一場「殘忍的性愛遊戲」，最終導致她的死亡。2009年，阿曼達與索萊西托被判謀殺罪成立，分別處以26年及25年徒刑。魯迪·古德則因性侵與謀殺罪名被判處16年監禁。

《阿曼達諾克斯殺人疑案》。圖/Disney+ 提供

司法反轉：從有罪到無罪

然而，這起案件的走向超乎所有人預期。2011年，義大利法院重審此案，因關鍵物證上的DNA樣本存在瑕疵，阿曼達和索萊西托被判無罪並當庭釋放，阿曼達隨即返回美國。但3年後，2014年，義大利最高法院再次推翻判決，判處阿曼達28年半監禁。

這場司法拉鋸戰終於在2015年迎來終點。義大利最高法院給予最終裁決，阿曼達被無罪釋放。在重獲自由後，阿曼達返回美國。多年來，案件的種種轉折猶如一場實況真人秀，也引發了網路社群兩極化的對立。男性網友多傾向於相信阿曼達無辜，而女性網友則認為她是個「妖女」，被她無害的外表所欺騙。

2015年6月，阿曼達出版了回憶錄《等待傾聽》（Waiting to Be Heard），在書中，阿曼達講述了自己在異國監獄裡的恐懼、孤獨與無助。她描述了被媒體妖魔化、被公眾審判的痛苦，以及面對不公的司法程序時的絕望。同時，她也表達了對家人和朋友的感激。這些親友在最艱難的時刻給予她堅定的支持，甚至為了她的清白做出了巨大的犧牲。

《阿曼達諾克斯殺人疑案》。圖/Disney+ 提供

真實改編：《阿曼達諾克斯殺人疑案》影集

犯罪懸疑劇《阿曼達諾克斯殺人疑案》 (The Twisted Tale of Amanda Knox) 改編自震驚全球的真實事件「天使面孔殺人案」案，由當事人阿曼達·諾克斯擔任執行監製，親自還原！

《阿曼達諾克斯殺人疑案》全劇共8集，故事講述，阿曼達在義大利捲入一場離奇命案，被迫面對不公的審訊、媒體的瘋狂追逐，甚至在監獄中度過四年。這部影集不僅是她為證明清白、重獲自由而奮戰的故事，更是一段從創作者角度，將她的經歷與內心世界真實呈現的紀錄。

《阿曼達諾克斯殺人疑案》。圖/Disney+ 提供

《阿曼達諾克斯殺人疑案》。圖/Disney+ 提供

《阿曼達諾克斯殺人疑案》。圖/Disney+ 提供

《阿曼達諾克斯殺人疑案》。圖/Disney+ 提供

《阿曼達諾克斯殺人疑案》。圖/Disney+ 提供