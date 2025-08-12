《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》台灣原創妖豔男舞 連小S都直呼受不了

台灣首創猛男秀火熱登場，嗨翻台北流行音樂中心全場尖叫不停歇！

終於，眾所期盼的全台第一齣原創大型猛男表演秀《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》於8月8日起在台北流行音樂中心 SUB LIVE 火熱開演！全程75分鐘無冷場，帶來充滿台灣風格、撩動感官極限的視覺盛宴。不分性別，無論男女，這個夜晚都能盡情釋放慾望，在尖叫與心跳中，享受專屬於你的肌情時刻。

猛男陣容堅強！於近百人中嚴選，集「肌肉×顏值×舞蹈」於一身

近年韓國猛男秀《Wild Wild》席捲亞洲，終於台灣首度推出原創大型猛男表演秀《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》，由《拳上 2023》、《炎上 BURN 第一季》與《博恩夜夜秀》等話題節目製作團隊操刀，歷經半年選角與培訓，從近百位報名者中精挑細選出13位台灣猛男，個個身材爆表、顏值在線、舞蹈實力滿點。

13位猛男氣質各異，從讓人怦然心動的奶狗型、霸氣總裁型，到熱情奔放的陽光男孩，無論你的理想型是哪一種，都能在《MUSCLE HIGH》的舞台上找到讓你心跳加速的那一位。其中包含曾被網友稱為「小彭于晏」的健身教練泰雅，以及曾在節目《小姐不熙娣》以妖豔男舞讓小S瞠目結舌的舞者 Hugo 共同性感熱舞，打造浪漫又火辣的視覺饗宴！

每場演出由6位猛男登場，不只性感舞蹈，而是一場結合浪漫心動、貼身互動與視覺爆點猛男大秀。從制服誘惑的斯文敗類到慾火焚身的警察幻想，每分每秒都將滿足你夢中的理想。

《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀。圖/MUSCLE HIGH提供

肌情四射！摯友場好評不斷座無虛席

摯友場SUB LIVE 場內高朋滿座，隨著燈光亮起，觀眾尖叫聲瞬間掀翻天花板。從台上猛男們精準的舞步與強勁的肢體線條，到舞台下與觀眾零距離的互動環節，猛男的每一次脫衣、每一滴汗水，都像是為全場觀眾量身訂製的心跳轟炸，瞬間將氣氛推向沸點。

舞台場景也充滿巧思，從夏日感十足的海灘，到貼近台灣生活的工地情境，讓每一個場景都成為觀眾心中最私密的幻想場域。而當猛男們性感扭腰、緩步走向觀眾席時，滿場觀眾早已忘情尖叫。這群人董仔以女王之姿現身，整場演出不僅讓董仔臉紅心跳直呼會排卵，坐在台下的觀眾也無法自拔，被現場氛圍燒得欲罷不能。

首波摯友場全數售罄，不僅全場爆滿，台下更是星光閃閃，吸引多位網紅、KOL與藝人到場朝聖，社群限動與短影音在演出後瞬間洗版，紛紛評論：「努力賺錢就是為了帶姐妹來看猛男秀！」、「我差點喊了老公！」、「請納入員工旅遊！」、「試完菜了！請大膽衝！」，更有人直呼：「愛死這物化男性的太平盛世了！」臺灣終於有自己的猛男秀！你可以不看，但一定要請你的姐妹看！

《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀。圖/MUSCLE HIGH提供

猛男面前，不分性別！每個人都有享受快樂的權利

有別於其它國家猛男秀大多開放給女性觀眾獨享，《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》打破傳統猛男秀性別標籤，全面開放所有觀眾入場，不限性別、不限性取向，無論誰都能盡情享受被猛男寵溺的快樂夜晚。不論你是來釋放壓力、滿足幻想，還是純粹想享受一場前所未有的視覺盛宴，都不妨來《MUSCLE HIGH》體驗，感受讓人心跳加速、欲罷不能的一夜。更多節目資訊👉《MUSCLE HIGH：來自台灣的猛男秀》

