《秒速5公分》導演特別映像版 收錄新海城重返20年前取景地

「像青春一樣的作品」新海誠導演的初心之作《秒速5公分》導演特別映像版（5 Centimeters per Second）將於3月27日（週五）起在台灣大銀幕限定兩週上映。這次所上映的《秒速5公分》導演特別映像版，特別加映了從未公開的新海誠導演13分鐘特別映像，收錄新海誠導演重返取景地點，並與多位工作人員一同回顧當時作業過程的珍貴回憶，將讓觀眾看了更意猶未盡。

日本也將於3月20日起在日本限定兩週上映，這次將以作品中極具意義的「櫻花」為主軸，以「櫻前線上映」為主題，從日本的南部到北部依序上映，3月20日起將從西日本到南關東區域上映；3月27日起則是從北關東到北海道區域上映。

《秒速5公分》是部細膩描寫男女之間的關係因為時間和距離而有所變化的作品，由三篇連作短篇動畫所構成的動畫電影，自2007年在日本上映後，以精緻的畫面和細膩描寫主角心情而獲得極高的評價，也是新海誠導演的代表作，可說是《你的名字。》、《天氣之子》、《鈴芽之旅》等「新海誠世界觀」的原點之作，至今仍備受粉絲喜愛。

《秒速五公分》。圖／車庫娛樂提供

《秒速五公分》。圖／車庫娛樂提供

《秒速五公分》。圖／車庫娛樂提供

《秒速五公分》。圖／車庫娛樂提供

圖／CoMix Wave Films

新海誠導演表示：「這部作品並不像其他動畫作品，融入了科幻或奇幻的元素，因此我們徹底地進行實地取景作業，挑戰在動畫中呈現寫實的畫面和內容。」導演表示這次以貼近日常生活的作品為目標，希望觀眾能在看完電影後，會覺得日常所見的風景比平常更閃耀。他也透露《秒速5公分》有加入自己的一些經驗，他表示：「其實我也曾因為大雪而被關在暫時停駛的電車中；也曾在學生時期，有過無法坦露自己心意的經驗，當時的心情就像『花苗』一樣；因為職場生活感到身心疲乏而決定辭職的場景，也跟我實際的經驗有點相似。」

另外，對於會請水橋研二為「貴樹」配音的原因，新海誠導演透露是因為看了《月吟》這部電影後，對他的聲音印象深刻，於是就邀請他參與《秒速5公分》。而對於為「明里」配音的近藤好美，新海誠導演表示：「近藤好美小姐的聲音很美又令人憐愛，擁有10多歲少女的聲音特質，像是對於人生有莫名的自信和不安，那就是我們請她參與本作的關鍵。」經典鉅獻《秒速5公分》導演特別映像版，將於3月27日（週五）全台限定兩週上映。

《秒速五公分》導演特別映像版。圖／車庫娛樂提供