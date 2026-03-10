《真人快打 II》真田廣之x淺野忠信「終結他！」還原遊戲最猛殺招

最受粉絲喜愛的遊戲改編電影《真人快打 II》（英語：Mortal Kombat II）終於來了！最新續集《真人快打 II》除了首集登場的角色「科爾楊」、「劉康」、「刀鋒索尼婭」、「避寒」悉數回歸以外，粉絲熱烈敲碗的遊戲經典角色「強尼凱吉」、「琪塔娜」也正式於大銀幕亮相，成為本次「真人快打」的重要角色。

以影集《幕府將軍》奪得金球獎視帝的日本男星真田廣之、金球獎最佳男配角淺野忠信也確定回歸，最新釋出的預告中就能看到淺野忠信以「雷電」一角重返陽間，飾演「波佐治半藏／魔蠍」的真田廣之更發狂怒吼「給我過來！」，展現壓迫感十足的殺氣。而本次由影集《黑袍糾察隊》男星卡爾艾本飾演一位過氣演員強尼凱吉，在淺野忠信飾演的「雷電」邀請下，從地球穿越至異世界「真人快打」戰場。

首集《真人快打》於2021年上映時備受粉絲喜愛，在爛番茄影評網獲得85%超高觀眾好評，最新續集《真人快打 II》延續遊戲與電影的血腥暴力風格，忠於原有題材的奇幻調性，拍出「拳拳到肉、刀刀見骨」的超瘋狂廝殺場面，搭配經典角色們帥氣十足地施展各自專屬血腥終結技，喊出招牌口頭禪「好戲登場」、「給我過來！」、「終結他！」的瞬間，一秒就讓粉絲回到這個令人熱血沸騰的世界。《真人快打 II》劇情描述新加入的經典角色強尼凱吉，將展開毫無保留、血腥凶猛的終極對戰，以打敗紹康的黑暗統治，這股邪惡勢力正威脅著陽間與其守護者的存亡。

《真人快打 II》真人版由卡爾艾本飾演新登場的角色強尼凱吉，其他卡司包括艾德琳羅道夫、潔西卡麥克納米、賈許勞森、林路迪、麥卡德布魯克斯、塔蒂嘉布利爾、路易斯譚、戴蒙賀里曼、黃經漢，還有淺野忠信飾演雷電大人、喬塔斯利姆飾演避寒及真田廣之飾演波佐治半藏／魔蠍。導演賽門麥奎德回歸執導，打造繼 2021 年爆炸性電影冒險之後的全新續作，編劇則是傑瑞米史列特，改編自艾德波恩與約翰托比亞斯所創造的格鬥電玩遊戲。製片人包括陶德嘉納、溫子仁、托比艾默瑞奇、E．班尼特沃爾什和賽門麥奎德，監製則是麥可克里爾、賈德森史考特、傑瑞米史列特和勞倫斯卡薩諾夫。《真人快打 II》以IMAX®特製拍攝，將於5月 2D · IMAX · 4DX · Atmos · Dolby Cinema · ScreenX 同步上映。

影集《黑袍糾察隊》男星卡爾艾本在《真人快打 II》飾演過氣演員強尼凱吉。圖/華納兄弟提供

《真人快打 II》飾演「波佐治半藏／魔蠍」的金球獎視帝真田廣之(中)，展現壓迫感十足的殺氣。圖/華納兄弟提供