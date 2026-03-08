《夜王》票房破3億 鄭秀文嘴角的兩顆痣藏風水玄機

香港開年重量級電影《夜王》由香港首部破億電影《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，更率領原班人馬全力打造新作。由票房天王黃子華與華語天后鄭秀文強強聯手，引爆話題，再加上實力派的王丹妮、廖子妤、謝君豪等華麗卡司，台灣將於3月13日上映。電影在香港上映氣勢驚人，票房邁向8000萬（約3.2億台幣）大關，鄭秀文（Sammi）為了演出夜總會裡的霸氣CEO，她還花了一個下午跟真的媽媽桑相處取經，更重拾起戒了許久的香煙，成功詮飾出夜場霸主的強大氣場。

《夜王》在香港上映氣勢如虹，成為現象級電影，票房快速突破了3億台幣讓天后鄭秀文相當感動，她說：「第一個就想到『感恩』兩字，很珍惜這次的演出。我很開心觀眾看完有很多收穫和新的思考，而且大家有了共同的討論話題，很幸運可以參與《夜王》的演出。」鄭秀文回憶，「當初收到劇本，沒有一兩天，我很快就決定要演出，雖然當時不認識導演，但可以和黃子華合作，覺得很有信任感，沒考慮太久就同意了。」

鄭秀文透露為了演出制霸夜總會生意的CEO，她特別和一位媽媽生相處了一下午取經，笑稱覺得很像在獵奇，「我聽她說了很多發生在夜總會的故事，好離奇，我也特別問了她要成為夜總會的經理，要充滿豪氣嗎？她告訴我不用，說話不一定要很大聲，但要有一股強烈的氣勢，讓其他人不敢作聲，我就從這些資訊，去建構電影中V姊的角色。」她為了角色更重拾戒掉已久的香煙，在片中抽了不少煙，她表示拍攝前很怕煙癮會再犯，幸好電影一拍完，她也就沒有再動過想要抽的念頭，順利遠離煙癮。

除了角色的內心，鄭秀文覺得V姊的外表也要夠有說服力，舞台上一向是百變女王的她，可以駕馭各種造型，對角色的外型自然也要求嚴格，「在造型上我給了很多意見和想法，我認為V姊很愛漂亮，每次出現從髮型、妝容到衣著都要很完美。」而且她也覺得夜總會的經理多半很相信風水之說，所以在嘴角的二顆痣可以讓她順風順水，是絕對不會去點掉的，「我希望從外表就讓我進入V姊的世界，開始入戲，穿上戲服化好妝就成為了她。」

《夜王》。圖/華映娛樂提供

提到一直想合作的黃子華，鄭秀文回憶曾在演唱會上邀請他擔任嘉賓，但這回算是兩人正式合作，她有感而發：「我給黃子華一個綽號叫『燈塔』，他不只是自己發光，更讓身邊的人都一齊發光 ，他真的是好獨特的存在，當然這次還有很多香港出色的新演員一起演出，他們也因此很快就得到認同，我覺得這個『燈塔』的光實在太厲害！」

黃子華自覺Sammi說得很有道理：「這是真的，拍完了《飯戲攻心》和《毒舌大狀》，都有一班新演員廣為大家熟悉，甚至合作完又拿到最佳女主角，但更加重要的是他們都有把握住機會，所以希望我多演一些戲，觀眾也多多捧場，讓新人有更多機會被看見，這樣大家都開心！」



《夜王》在香港成為現象級話題電影，口碑炸裂，讓台灣許多港片粉都引頸期待，所以特別在上映前一周3/7加開搶先特別場，除了可以先觀賞到電影之外，更可以獲得電影主角鄭秀文及黃子華的個人海報，全台台北、板橋、新竹、台中、台南及高雄皆有場次，活動詳情請洽請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

《夜王》描述昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的經理歡哥（黃子華 飾）面臨時代轉變的挑戰。公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文 飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為了保住東日，歡哥及V姐強強聯手，誓要與眾女公關作最後反撲，稱霸尖東！《夜王》將於2026年3月13日上映，更多電影資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團





