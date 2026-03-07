《人生海海》片名靈感來自陳雷 老爸慘變「國有遺體」三兄妹對抗荒謬強權

以金馬最佳紀錄片《由島至島》震撼影壇的導演廖克發，最新劇情長片《人生海海》正式宣布將於 4 月 2 日清明連假全台上映！該片在第 62 屆金馬獎大放異彩，一舉入圍最佳劇情片、導演、女配角、原著劇本及原創電影音樂 5 項大獎，其中，陳雪甄更獲評審團「15 票一致通過」，以壓倒性實力勇奪最佳女配角，她在台上淚崩告白：「走了 17 年，我終於站上來了！」真摯感言至今仍是影迷心中最動人的金馬瞬間。

《人生海海》取材自真實發生的「搶屍案」，將大馬特有的多族群與宗教矛盾轉化為黑色幽默。故事從一場父親的喪禮展開，描述三兄妹在悲傷之際，竟遭遇宗教局強行介入企圖帶走遺體，引爆一場荒誕至極的家庭風暴。除了金馬獎加持，本片更橫掃國際影展，正式入選東京影展「World Focus」、夏威夷、波蘭五味、聖地牙哥亞洲影展等重要單元，備受國際矚目。

談及片名由來，導演廖克發透露靈感正是源自陳雷經典名曲〈歡喜就好〉，他表示：「每個人在人生不同階段，都會有努力拚搏後仍敵不過命運的時刻，這時就安慰自己『人生海海』，然後再試著往前走一步，也許跨得過去。」導演以黑色幽默筆觸，串聯走私客往事、南洋榴槤等記憶碎片，層層堆疊出關於離散、認同與歸屬的複雜面向，在笑與荒謬之間，留下難以忽視的情感重量。

曾以《菠蘿蜜》入圍金馬新導演、《馗降：粽邪2》入圍女配角的陳雪甄，這回憑藉《人生海海》中韌性十足的妹妹「水雲」一角，成功抱回演藝生涯首座金馬獎。陳雪甄領獎時感性致詞：「或許配角不見得會獲得很多注目，甚至常懷疑自己，但謝謝我們沒有放棄！我們在暗處支撐，才創造了電影的細節。」她分享是「水雲」教會她不論困境如何，都要「把根紮在自己身上」。這份戲裡戲外的堅持，也完美呼應了電影《人生海海》的核心精神。

本片由金馬得主陳雪甄、實力派演員魏雋展與呂楊飾演三兄妹，描述長年在台灣工作的阿耀（魏雋展飾）返鄉處理父喪，卻遭遇宗教局「搶屍」危機，面對突發衝突，三兄妹態度截然不同：哥哥阿耀選擇退讓、弟弟阿財（呂楊飾）正面衝撞、妹妹水雲（陳雪甄飾）則勉力維持儀式與秩序；隨著喪事推進，塵封的家族往事逐一浮現……。《人生海海》將於 4 月 2 日正式在台上映，預計 4 月 16 日在馬來西亞上映，更多資訊👉甲上娛樂官方社群平台

