《我獨自蜜月》未婚妻跑了蜜月不能退 新郎含淚獨享義大利浪漫

以情境喜劇《皇后區之王》（The King of Queens）和電影《亞當等大人》（Grown Ups）等作品聞名的好萊塢喜劇男星凱文詹姆斯，首度擔綱愛情電影男主角！新作《我獨自蜜月》（原文片名：Solo Mio）上映後大受歡迎，首日票房突破322萬美元（約合1億台幣），力壓《動物方城市2》《荒島囚救》等強片勇奪全美票房冠軍，在業界評分網站CinemaScore獲得A-高分；更於權威影評網站「爛番茄」創下了96%的奇蹟觀眾評分，為凱文詹姆斯生涯中獲得最高評價的作品之一。

本片集結堅強喜劇陣容，包括《飆風不歸路》性格加拿大裔男星金高斯、以出演影集《神選之人》知名的喬納森魯米，都將陪伴凱文詹姆斯度過「一個人的蜜月旅行」。《我獨自蜜月》叫好又叫座的成績也讓劇中飾演物理治療師尼爾的喬納森魯米大呼「我們是愛情喜劇的救星！」《我獨自蜜月》3月13日全台上映。

《我獨自蜜月》講述小學四年級的美術老師馬特（凱文詹姆斯 飾）與同事海瑟求婚成功後，欣喜地籌辦浪漫義大利婚禮，沒想到婚禮當天未婚妻卻留下一張紙條就消失了，獨留馬特隻身在異鄉面對不能退費的雙人蜜月行程……。

電影細膩地捕捉了許多令單身者心碎、卻又真實得讓人想哭的橋段，這要歸功於劇組於開拍前做的功課，凱文詹姆斯告訴媒體：「我們採訪了很多人，令人驚訝的是，很多人都曾在婚禮現場被拋棄，我無法想像愛人缺席會帶來怎樣的打擊。」這些經驗化為了電影片段，包含馬特一個人在餐廳吃著昂貴的雙人大餐；原本應是兩人合力踩踏的協力車只剩他一人，或是獨自看著前任的影片默默落淚。

這些畫面在預告片釋出後，立即在社群平台引發廣大迴響，觸動了無數曾有過失戀經驗的網友。不少網友看完預告後紛紛表示：「分手後的第一次獨旅的心情，第一天想哭，第三天發現不用配合別人的行程真爽！」、「我們都曾是馬特，以為弄丟了另一半就弄丟了世界。」、「我花了很多時間走出失戀陰霾，因為部片覺得溫暖。」

儘管馬特境遇悲慘，但凱文詹姆斯於訪談中透露，拍攝過程遇到的最大難關其實是美食。《我獨自蜜月》斥資遠赴義大利如詩如畫的羅馬與托斯卡尼拍攝，凱文詹姆斯在《吉米法隆今夜秀》上與主持人分享自己愛上了提拉米蘇和義大利菜，副作用是以肉眼可見的速度變胖：「我沒在開玩笑，拍攝期間我胖了30磅（約13.6公斤），導演跟我說『老兄，別再吃了，我們快掩飾不了了』我每天看起來都不一樣，到底是誰說這裡比較少加工食品，在義大利怎麼吃都不會胖的！」當被吉米法隆問道拍攝時是否曾想念美國時，凱文詹姆斯說他最心心念念的是家鄉的花生醬：「我超想念花生醬，他們那裡沒有花生醬。義大利食物都很好吃，但你知道一個月沒吃到花生醬會讓人漸漸發瘋。」

從院線前起的幾個月以來，凱文詹姆斯一直以「泰勒先生」的身份活躍於社群媒體上，吸引著許多粉絲。去年十月，一個名為@thisismattaylor的帳號開始發布影片，影片中的他是一位與詹姆斯長相酷似的美術老師，在畫架前素描、繪畫，同時分享一些人生智慧。截至目前為止，其Tik Tok帳號以突破百萬追蹤，粉絲們笑稱他是「現代版鮑伯羅斯」。聽聞自己的全新綽號，凱文詹姆斯幽默回應：「鮑伯羅斯？真假，那可不太妙，他過世了不是嗎？」。《我獨自蜜月》3月13日來都來了。